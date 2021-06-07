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Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüslü kişilerde ortak gen bulundu

Newcastle Üniversitesi öncülüğünde çalışma yürüten bir grup bilim insanı, koronavirüse yakalanan ancak hastalık belirtisi bulunmayan kişilerde "HLA-DRB1*04:01" adlı genin 3 kat fazla bulunduğunu bildirdi.

07 Haziran 2021 Pazartesi 13:45
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Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüslü kişilerde ortak gen bulundu

Newcastle Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının liderliğindeki bir ekip, COVID-19'a yakalanan bazı kişilerin neden hastalanmadığını açıklayan genetik bir bağlantının ilk kanıtını bulduklarını açıkladı.

Ekip, hastalığa yakalanan ancak "asemptomatik" olarak kayda geçen kişilerde "HLA-DRB1*04:01" olarak adlandırılan genin 3 kat fazla bulunduğunu saptadı.

Bu gene sahip kişilerin, koronavirüsten bir seviyeye kadar korunabildiği belirtildi.

Aşı için genetik test oluşturulabilir

Newcastle Üniversitesi'nden Dr. Carlos Echevarria, çalışmanın gelecekte aşılar için kime öncelik verilmesi gerektiğini gösteren bir genetik testin oluşturulmasını sağlayabileceğini söyledi.

Echevarria, bu tespitin önemli olduğunu zira hastalık belirtisi göstermeyen kişilerin de virüs yayma riskinin bulunduğunu vurguladı.

Daha fazla çalışmaya ihtiyaç var

Çalışmada, solunum yetmezliği ile hastaneye kaldırılan ve koronavirüsü ağır geçiren 49 hasta ile 69 asemptomatik vaka ve diğer bir kontrol grubundan alınan örnekler kullanıldı.

İlk etapta vakaların Kuzey Doğu İngiltere'den seçildiği ancak farklı bölgelerdeki kişilerle daha fazla çalışma yapılması gerektiği aktarıldı.

Son Güncelleme: 07.06.2021 16:54
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüs
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