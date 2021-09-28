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Hastaneye yatma ve ölüm riskini yüzde 79 düşürüyor

Japonya'da, hafif semptom gösteren yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının tedavisi için "sotrovimab" ilacının kullanımı onaylandı.

28 Eylül 2021 Salı 09:34
152 Okunma
Hastaneye yatma ve ölüm riskini yüzde 79 düşürüyor
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Buna göre Sağlık Bakanlığı uzman heyeti, İngiliz ilaç firması GlaxoSmithKline üretimi "sotrovimab" ilacının etkisi ve güvenliğini inceledi.

Heyetin tavsiye kararı sonrası Bakanlık, "sotrovimab" ilacının hafif semptom gösteren Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılmasına yeşil ışık yaktı.

Covid-19'u etkisizleştiren antikor içerdiği bilinen ve damar içinden uygulanan "sotrovimab" oksijen desteğine ihtiyaç duymayan hastaların tedavisinde kullanılacak.

NHK, deniz aşırı klinik testlerinde ilacın, hastaneye kaldırılma ve ölüm risklerini yüzde 79 oranında düşürdüğünü aktardı.

Anahtar Kelimeler:
Corona VirüsCovid19Japonya
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