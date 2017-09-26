Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102562
ALTIN
148.214
DOLAR
3.5387
STERLİN
4.7492
EURO
4.1745
Sonbaharda sağlık veren 10 besin
Sonbaharda sağlık veren 10 besin
İşte dünyanın ilk PC oyunu
işte dünyanın ilk PC oyunu
Snapchat, gökyüzünü değiştiriyor!
Snapchat, gökyüzünü değiştiriyor!
Dar pantolon reflüyü tetikliyor
Dar pantolon reflüyü tetikliyor
"Uykusuzluk öldürüyor"
"Uykusuzluk öldürüyor"

Her 12 erkekten biri bu kansere yakalanıyor

Türkiye'de her 12 erkekten birinin prostat kanseri tanısı aldığı belirtiliyor.

26 Eylül 2017 Salı 14:04
Her 12 erkekten biri bu kansere yakalanıyor

Kanserin görülme sıklığı tüm dünyada artarken, prostat kanserine de gittikçe daha sık rastlanıyor. Türkiye'de her 12 erkekten birinin prostat kanseri tanısı aldığını belirten Üroonkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Sinan Sözen, önemli bir uyarı yaptı: Doktora gitmekten çekinmeyin

Üroonkoloji Derneği başta prostat kanseri olmak üzere bu konularda şikayetleri olan bireyleri doktora başvurmaya teşvik etmek ve toplumda bilinç oluşturmayı hedefliyor. 25-29 Eylül 2017 'Dünya Üroloji Haftası' nedeniyle değerlendirmelerde bulunan Üroonkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Sinan Sözen, prostatın erkeklerde en sık görülen kanser tipi olduğunu söyledi. Sözen, “Prostat kanserinin meydana gelmesinde neyin sebep olduğu tam olarak bilinmemektedir. Ürolojik şikâyetleri olan kişilerin doktora başvurmayı ihmal etmelerinin en önemli nedenleri de, utanma nedeni ile yakınmaların göz ardı edilmesidir” şeklinde konuştu

TÜRKİYE'DE 12 ERKEKTEN BİRİ PROSTAT KANSERİ

Üroonkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Sinan Sözen, prostat kanserinin dünya genelinde erkeklerde en sık görülen kanserler içinde yer aldığını belirterek “Veriler, ülkemizde 12 erkekten birinin prostat kanseri olduğu yönündedir” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Kanser Enstitüsü verilerine göre, bu yıl tanı almış kanserler içinde prostat kanseri oranının yüzde 9,6 olduğunu ifade eden Sözen, kansere bağlı ölümlerin yüzde 4,4'ünün prostat kanserine bağlı olduğuna dikkati çekti. Prostat kanseri tanısı alan hastaların tanı anında yüzde 79'unun organa sınırlı, yüzde 5'inin ise diğer organlara yayılmış olduğunu belirten Sözen, “Organa sınırlı hastalıkta 5 yıllık yaşam yüzde 100 iken, metastatik hastalıkta bu oran yüzde 29,8'lere düşmektedir” dedi.

ERKEN TANI İLE KANSERDEN ÖLÜMLER AZALIYOR

Prof. Dr. Sözen, tümörün başka organlara yayılmadan erken tanı almasıyla prostat kanserine bağlı ölüm oranının ciddi düzeyde düştüğünü vurguladı. Özellikle ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunan 40 yaş üstü erkeklere ürolog muayenesinden geçmelerini ve özel bir kan testi olan PSA yaptırmalarını önerdiklerini aktaran Sözen, bu risk grubunda olmayanlarda ise kontrollerin 50 yaşında başlamasının uygun olduğunu bildirdi.

PROSTATTA “AKILLI BİYOPSİ” İLE KANSER TANISI

“Son yıllarda prostat kanserinin tanı ve tedavisinde ciddi gelişmeler yaşandı. Bu kapsamda klasik biyopsi yönteminin yanında hedefe yönelik biyopsiler ile sadece tümörü hedefleyen, diğer organların korunduğu Fokal Tedavi Yöntemleri uygulanıyor. Bu gelişmeler, tanı ve teşhiste büyük başarılar elde edilmesine olanak sağlıyor” diye konuştu.

“MR İLE YAPILAN YÖNTEMLE, BİYOPSİ TEKRARI ORTADAN KALKIYOR”

Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı da prostat kanseri tedavisinde “MR füzyon biyopsisi” hakkında bilgi verdi. Hedefe yönelik uygulanabilen ve biyopsi tekrarını ortadan kaldıran yöntemin “akıllı biyopsi” olarak nitelendirilebileceğini belirten Eskiçorapçı, prostat organından doku biyopsisi yapılarak tanı konulduğunu ve bunun hala standart bir yöntem olduğunu söyledi.

Eskiçorapçı, özellikle ilk biyopsisi negatif çıkan hastalarda iç kısımdaki tümörlerin teşhisinin sınırlı olduğuna işaret ederek biyopside artık güçlü bir manyetik alan ortamında radyofrekans dalgaları aracılığıyla görüntü oluşturma tekniği olan ve özellikle yumuşak dokuların görüntülemesinde çok başarılı sonuçlar alınabilen MR görüntüleme tekniğinin kullanılmaya başlandığını aktardı.

MR teknolojisinin kullanılmasıyla prostat kanseri teşhis ve tedavisinde önemli başarılar elde edildiğini dile getiren Eskiçorapçı, şöyle devam etti: “MR füzyon ile ultrason eşliğinde yapılan biyopsiler günümüzde özellikle ilk biyopsi negatif çıkan hastalarda, iç kısım tümörlerinde çok faydalı oluyor. Bu yöntemle, biyopsi tanısal etkinliği yüzde 90'ların üstüne çıktı. Biyopsinin birkaç kez tekrarlanmasını sağlayan yöntemle, tümör tespit edilerek 3 boyutlu olarak görüntüleniyor ve tek seferde biyopsi alınabiliyor. Böylece, daha doğru ve kesin tanı konarak tedavi çok daha hızlı planlanıyor. Son yıllarda, prostat kanserli bölgelerin tanısında kullanılan multiparametrik MR, ultrasona göre çok daha yüksek başarı göstermektedir. Üç farklı MR çekiminin tek seansta yapıldığı multiparametrik MR ile prostat içindeki tümörün yeri net şekilde belirleniyor.”

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sonbaharda sağlık veren 10 besin
Sonbaharda sağlık veren 10 besin
Dar pantolon reflüyü tetikliyor
Dar pantolon reflüyü tetikliyor
"Uykusuzluk öldürüyor"
"Uykusuzluk öldürüyor"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim