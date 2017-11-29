Her gün diş fırçalayanlar dikkat!

The Independent Gazetesi anti-bakteriyelerde kullanılan Triclosan’ın, insan sağlığı için ne kadar güvenli olduğunun tartışıldığını yazdı.

The Independent, bilim insanlarının, anti- bakteriyellerde kullanılan Triclosan’ın kanser ve karaciğer rahatsızlıklarını tetiklediğini ortaya koyan bir araştırmasına yer verdi.

Fareler üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları hakkında bilgi veren California Üniversitesi’nden Prof. Robert Tukey, geniş kullanım alanı olan Triclosan maddesinin karaciğer toksinlenmesi üzerinde büyük risk oluşturduğunu ifade etti.

Triclosan’ın, kanı temizleyen protein hücrelerine zarar vererek, karaciğere etki ettiği bu etkiyi en aza indirmek için karaciğerin fazla hücre yapımına gitmesinin ise kanseri tetiklediği ifade edildi.

Triclosan’ın etkileri konusundaki yoğun endişeler ABD’de bu ürünün denetimini yapan US Food and Drug Administration’ı ( ABD Gıda ve İlaç İaderesi) ürünün etkileri konusunda bir araştırma yapmak üzere harekete geçirdi.

FDA yetkilileri, yapılan araştırmalar sonunda Triclosan’ın kullanımı konusunda herhangi bir değişikliğe gidilmesi için gerekli delilerin olmadığı açıklamasında bulundu.

Bununla birlikte California Üniversitesi’nden Prof. Bruce Hammock, son bulguların tüketicilere verilen bilgileri değiştireceğini ve bu konuda tüketicilerin daha da bilinçlendirileceğini ifade etti.