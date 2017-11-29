Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102342
ALTIN
163.578
DOLAR
3.9535
STERLİN
5.3089
EURO
4.6884
Erkeklerin kadınlarda çekici bulduğu özellikler
Erkekler bunları çok çekici buluyor!
Evinde araba yaptı!
Evinde araba yaptı!
İnternette kesinlikle yapılmaması gereken 7 şey
İnternette bunları sakın yapmayın
Her gün diş fırçalayanlar dikkat!
Her gün diş fırçalayanlar dikkat!
Kaldığı otellerden 120'den fazla televizyon çaldı
Kaldığı otellerden 120'den fazla televizyon...

Her gün diş fırçalayanlar dikkat!

Sabun, deterjan, şampuan ve diş macunu gibi kimyasal malzemelerinin karaciğer kanserini tetikleyebileceği iddia edildi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 18:20
Her gün diş fırçalayanlar dikkat!
banner10

The Independent Gazetesi anti-bakteriyelerde kullanılan Triclosan’ın, insan sağlığı için ne kadar güvenli olduğunun tartışıldığını yazdı.

The Independent, bilim insanlarının, anti- bakteriyellerde kullanılan Triclosan’ın kanser ve karaciğer rahatsızlıklarını tetiklediğini ortaya koyan bir araştırmasına yer verdi.

Fareler üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları hakkında bilgi veren California Üniversitesi’nden Prof. Robert Tukey, geniş kullanım alanı olan Triclosan maddesinin karaciğer toksinlenmesi üzerinde büyük risk oluşturduğunu ifade etti.

Triclosan’ın, kanı temizleyen protein hücrelerine zarar vererek, karaciğere etki ettiği bu etkiyi en aza indirmek için karaciğerin fazla hücre yapımına gitmesinin ise kanseri tetiklediği ifade edildi.

Triclosan’ın etkileri konusundaki yoğun endişeler ABD’de bu ürünün denetimini yapan US Food and Drug Administration’ı ( ABD Gıda ve İlaç İaderesi) ürünün etkileri konusunda bir araştırma yapmak üzere harekete geçirdi.

FDA yetkilileri, yapılan araştırmalar sonunda Triclosan’ın kullanımı konusunda herhangi bir değişikliğe gidilmesi için gerekli delilerin olmadığı açıklamasında bulundu.

Bununla birlikte California Üniversitesi’nden Prof. Bruce Hammock, son bulguların tüketicilere verilen bilgileri değiştireceğini ve bu konuda tüketicilerin daha da bilinçlendirileceğini ifade etti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekmek neden buzdolabında saklanmamalı?
Ekmek neden buzdolabında saklanmamalı?
Çocuklar oynarken gelişir!
Çocuklar oynarken gelişir!
Ped alerjisi nedir, ped alerjisi nasıl geçer?
Ped alerjisi nedir, ped alerjisi nasıl geçer?

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim