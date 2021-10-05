Her gün yapabileceğiniz 9 esneme hareketi

Spor yapmanın her alanında uygulamamız gereken esneme hareketlerin vücudumuza sağladığı faydalar saymakla bitmez.

İster koşuyor olun, ister ağırlık kaldırıyor olun, hangi kas grubunu ne şekilde çalıştırdığınız farketmezsiniz esneme hareketlerinin vücudumuz için önemi oldukça fazla.

Kaslarınızı çalıştırdıktan sonra o bölge için yapacağınız bir esneme hareketi ertesi gün ağrılarınızı hafifletmeye yardımcı olacaktır.

Esneme hareketlerini yaparken nefes alışverişinizi bozmayın. Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.

İŞTE HER GÜN YAPABİLECEĞİNİZ 9 ESNEME HAREKETİ

Sadece 10 dakikanızı alacak bu esneme program hem spor yapan hem de spor yapmayan kişiler için uygun.

Yararlarını hemen göremeseniz bile kaslarınızın işlevsel olarak çalışacak şekilde yeniden programlayan, ağrılarınızı azaltmaya ve hantal bir vücuttan uzaklaşmanız için size destek olacaktır.

Masabaşında otururken bile hissedebileceğiniz, vücudunuzun herhangi bir yerinde oluşan ağrı, gergin kasların sebebi olabilir.

Bu gerginlikten kurtulmanız için de esneme hareketleri yapmanızda fayda var.

Esneme hareketleri ayrıca kronik strese de iyi gelir.

Spor yapmayan bireylerin bile uyguladığında daha dinç hissetmelerini sağlayacak ufak bir adım olan esmene hareketlerini her gün uygulayabilirsiniz.

1. İÇ BACAK ESNETME (10-15 SANİYE)

Yere oturun

Ayak tabanlarınızı birbirine birleştirin

Ellerinizle dizlerinizi aşağıya doğru bastırın

2. ÖNBACAK ESNETME (10-15 SANİYE)

Ayaklarınız kalça genişliğinde açık olacak şekilde ayakta durun.

Sağ bacağınızı geriye ve yukarı kaldırın, topuğunuzu dibe doğru hareket ettirin.

Ayağınızı veya ayak bileğinizi dibe doğru çekmek için sağ elinizi kullanın.

Ardından diğer bacağınız için uygulayın

3. PARAREL KOL GERME (10-15 SANİYE)

Sırtınızı düz tutun.

Sağ kolunuzu göğsünüzün üzerinden geçirin.

Ardından, sol kolunuzu sağ dirseğinizin üzerine yerleştirerek sağ kolunuzu yerinde tutun.

Esnettiğiniz kolunuzu, parmak uçlarınıza kadar düzleştirin.

4. SIRT ESNETME (10-15 SANİYE)

Dizlerinizin üstüne çökün.

Vücudunuzu öne doğru eğin ve ellerinizi yere koyun.

Kolunuzla uzanabildiğiniz en uzak noktaya ulaşmaya özen gösterin.

5. ARKA BACAK ESNETME (10-15 SANİYE)

Yere oturun ve bacakalarınızı uzatın.

Ayaklarınızı kendinize doğru gergin tutmaya çalışın.

Parmaklarınızla ayak uçlarına uzanın.

Gerekirse ellerinizle ayaklarınızı kendinize doğru çekerek gerginliği artırbilirsiniz.

6. KELEBEK OTURUŞU (10-15 SANİYE)

Yere uzanın ve ayağınızın üstünü yere temas ettirin.

Ayaklarınızla yere baskı oluşturun.

Kollarınızdan desten alarak ellerinizi yere koyun.

Kendinizi mümkün olduğunca geriye doğru itin.

Vücudunuzun alt kısmını yerden ayırmadan gövdenizi ve boynunuzu yukarıda sabit tutun.

7. GÖĞÜS ESNETME (10-15 SANİYE)

Elinizle bir yere tutunun.

Bir adım öne gidin.

Tutunduğunuz elinizle attığınız adımın yönleri birbirine zıt olmalı (sol el-sağ adım, sağ el-sol adım)

8. BOYUN ESNETME (10-15 SANİYE)

Kafanızı sola doğru hafifçe eğin.

Sol elinizle kafanızın sağ tarafından tutun.

Kafanızı sağa doğru götürmeye çalışırken kolunuzla bu harekete direnç gösterin.

Aynı hareketi daha sonra sağ tarafınız için yapın.

9. OMURGA ESNETME (10-15 SANİYE)

Yere oturun ve bacaklarınızı uzatın.

Bacaklarınızı sabit tutarak gövdenizi sola doğru çevirin.

Sol bacağınızı sağ bacağınızın üstünden geçirin ve bir elinizle bacağınızı dizinizden destekleyin.

Sol elinizi yere koyun ve omurganızı esnetin.