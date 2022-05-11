İngiliz hükümeti resmen doğruladı!

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Birleşik Krallık'ta bir maymun çiçeği vakasının doğrulandığını açıkladı. Hasta yakın zamanda, enfeksiyon kaptığına inanılan Nijerya'ya gitti. UKHSA enfekte olan hastanın Londra’da bir hastanede izolasyon odasında tedavi edildiğini bildirdi.

UKHSA Klinik ve Gelişen Enfeksiyonlar Direktörü Dr. Colin Brown şunları söyledi: “Maymun çiçeğinin insanlar arasında kolayca yayılmadığını ve genel halk için genel riskin çok düşük olduğunu vurgulamak önemlidir.” dedi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NEDİR?

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Hastalık Kontrol Merkezlerine (CDC) göre, maymun çiçeği virüsü ile enfeksiyonun neden olduğu nadir bir hastalıktır. Monkeypox virüsü bunlardan biridir. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, zoonoz öncelikle Orta ve Batı Afrika’daki tropik yağmur ormanlarında meydana gelir ve diğer bölgelere yayılır.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Ateş, döküntü, şiddetli baş ağrısı, sırt ağrısı, kas ağrıları (miyalji), şiddetli asteni (enerji eksikliği) ve şişmiş lenf düğümleri, maymun çiçeği ile ilişkili en yaygın semptomlardır.

WHO’ya göre maymun çiçeği olan hastalarda ateşin başlamasından sonraki 1-3 gün içinde ortaya çıkan deri döküntüleri de rapor edilmektedir. Döküntüler daha çok yüzde yoğunlaşır. Küresel sağlık otoritesi, yüze ek olarak, avuç içi ve ayak tabanlarını, ağız mukozasını, cinsel organları ve konjonktivayı ve korneayı da etkilediğini söyledi.

Maymun çiçeğinin kuluçka süresi (enfeksiyondan semptomların başlangıcına kadar olan aralık) genellikle 6 ila 13 gündür, ancak WHO’ya göre 5 ila 21 gün arasında değişebilir.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ İNSANLARA NASIL BULAŞIR?

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), maymun çiçeğinin insanlar arasında kolayca yayılmayan nadir bir viral enfeksiyon olduğunu söyledi. CDC’ye göre, hastalık 1958’de araştırma maymun kolonilerinde iki çiçek hastalığı benzeri hastalık salgını meydana geldiğinde keşfedildi ve hastalığa adını verdi.

İnsana bulaşan ilk vaka, 50 yıldan uzun bir süre önce, 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (DRC) rapor edildi. WHO, bulaşmanın, enfekte hayvanların kan, vücut sıvıları veya deri veya mukoza lezyonları ile doğrudan temas yoluyla gerçekleşebileceğini söylüyor.

Maymun çiçeğinin doğal rezervuarı henüz tespit edilmedi, ancak kemirgenler en olası kaynak olmasına rağmen, enfekte hayvanlardan az pişmiş et ve diğer hayvansal ürünleri yemenin olası bir risk faktörü olduğunu da sözlerine ekledi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?

WHO’ya göre, şu anda maymun çiçeği için önerilen spesifik bir tedavi yoktur. Çiçek hastalığına karşı aşılamanın, hastalığı önlemede yaklaşık yüzde 85 oranında etkili olduğu bulunmuştur. Bu nedenle, ciddi maymun hastalığı semptomlarını önlemek için çocuklukta önceden çiçek aşısı yapılmasını önerir.

Maymun çiçeği virüsünün doğal konağı kemirgenlerin yanı sıra ip sincapları, ağaç sincapları, yurt, primatlar ve diğer türler de virüsün taşıyıcıları olarak tanımlanmıştır.