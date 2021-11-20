İnsülin Direnci ve Beslenme

Merhaba sevgili okurlar,

Diyet yapmanıza rağmen kilo veremiyor, beslenmenizde ve yaşam tarzınızda değişiklik yaptığınız halde kilo alıyor veya yemek yerken doymak bilmiyorsanız ve yemekten sonra çok hızlı bir şekilde acıkıyorsanız sizde insülin direnci meydana gelmiş olabilir. Meydana gelen insülin direnci beslenme alışkanlıklarının ve yaşam tarzının değiştirilmesiyle tedavi edilebilmektedir. Bu nedenden dolayı bugünkü köşe yazımda sizlere insülin direncinden ve beslenme ile olan ilişkisinden söz etmek istedim. Ancak insülin direnci ve beslenme ile olan ilişkisinden bahsetmeden önce sizlere insülinden ve insülin direncinden bahsetmek istiyorum.

İnsülin; pankreas organından salgılanan ve kan glikozunun (şekerinin) düzenlenmesinde rol oynayan önemli bir hormondur ve vücuttaki temel görevi glikozun kas, yağ ve karaciğer hücrelerine taşınmasını sağlamaktır. Kas, yağ ve karaciğer hücrelerine glikozun taşınmasını sağlayan reseptörler bozulduğunda, kanda glikoz birikerek pankreasın insülin hormonunu daha fazla salgılanmasına neden olan duruma ise insülin direnci adı verilmektedir.

İnsülin direnci hangi durumlarda meydana gelebilmektedir?

1. Aile geçmişinde insülin direnci bulunan kişilerde,

2. İdeal kilosundan fazla olan kişilerde,

3. Fiziksel aktivite yetersiz olan kişilerde,

4.Gebelik döneminde gestasyonel diyabet tanısı almış olan kişilerde,

5.Tansiyon ve kalp rahatsızlığı olan kişilerde insülin direnci görülme olasılığı yüksektir.

İnsülin direncinin belirtileri nelerdir?

1.Ellerde soğukluk ve titreme

2.Kilo verememe

3.Ani ve sık bir şekilde açlık hissi

4.Doygunluk hissinin oluşmaması ya da geç oluşması

4.Tatlı yeme isteğinin aşırı olması

5.Yorgunluk ve halsizlik

6.Özellikle yemeklerden sonra ani uyku hali

7.Kadın bireylerde kalçalarda ve karın bölgesinde, erkek bireylerde karın bölgesinde yağlanma gibi belirtiler gözlenebilir.

İnsülin direncine sahip olan kişiler nasıl beslenmeli ve yaşam tarzlarında nelere dikkat etmeli?

1.İşlenmiş besinlerden kaçının.

2.Basit şeker ve basit şeker içerikli besinlerden uzak durun.

3.Beyaz ekmek, pirinç pilavı yerine tam buğday veya çavdar ekmeği ya da bulgur pilavı tüketin.

4.Sebze ve meyveyi düzenli olarak tüketmeye özen gösterin.

5.Kuru meyve veya meyve suyu yerine lif oranı yüksek olan taze meyveleri tüketmeye ve porsiyon miktarlarına dikkat etmeye özen gösterin.

6.Haftada en az 2 ya da 3 kurubaklagil tüketin.

7. Gün boyunca en az 2-2,5 litre su tüketmeye dikkat edin.

8.Ana ve ara öğünlerinizde karbonhidrat içerikli besinleri tek başına tüketmek yerine yanlarında süt, ayran ve kefir gibi protein içerikli besinleri tercih edin.

9.Beslenme programında var olan karbonhidrat, protein ve yağ kaynaklı besinler dengeli olmalıdır. Bu nedenden dolayı uzman kişiler tarafından destek alın.

10.Uzun süre aç kalmayın.

11.Fiziksel aktivitenizi artırmak için düzenli olarak egzersiz yapın.

12.Fazla kilonuz var ise uzman kişiler tarafından ideal kilonuza ulaşın.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.