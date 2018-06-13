Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93907
ALTIN
193.565
DOLAR
4.6424
STERLİN
6.2041
EURO
5.4656
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
Bu yöntem saç dökülmesini anında durduruyor!
Saç dökülmesini anında durduruyor!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
banner34

IQ seviyesi giderek düşüyor mu?

Norveçli bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, son IQ-testleri, insanlarda zeka düzeyinin düştüğünü gösteriyor...

13 Haziran 2018 Çarşamba 14:45
IQ seviyesi giderek düşüyor mu?

Norveçli bilim adamları, insanların entelektüel yeteneklerinin azalmaya başladığını tespit etti. Çalışma materyali olarak, 1970-2009 döneminde askere alınan Norveçlilerin IQ-test sonuçları kullanıldı. Toplamda 730 bin testin sonuçları incelendi.

20. yüzyılın ilk yarısı boyunca gözlemlenen IQ artışı Flynn etkisi adını almıştı. Bu fenomeni açıklamak için birçok tez öne sürülmüştü. Teorik olarak insanların ‘akıllanmasını' etkileyen faktörler arasında beslenme, sağlık ve eğitimin iyileştirilmesi gösterilmişti.

banner39
Ancak Norveçli bilim insanlarının son araştırması etkinin tersine değiştiğini ortaya koydu.

Yapılan hesaplamalara göre, zeka düzeyi ortalama bir nesil başına 7 puan düşüyor.

IQ'deki düşüşün kısmen çevre faktörlerinin yan ısıra insanların yaşam tarzındaki değişikliklerle ilgili olabileceği düşünülüyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adet sancısını azaltabilirsiniz!
Adet sancısını azaltabilirsiniz!
Bu tavuklar zehir saçıyor!
Bu tavuklar zehir saçıyor!
Hamilelikte depresyona dikkat
Hamilelikte depresyona dikkat

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim