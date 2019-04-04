Işıklı noktalar, kıvılcımlı şimşekler görüyorsanız nedeni bu olabilir

Görme alanında karaltılar, parlak yıldızlar, yanıp sönen ışıklı noktalar, kıvılcımlı şimşekler gibi belirtilerle kendini gösteren auralı migren nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

AURALI MİGREN NEDİR?

Aura, en sık görülen görme bozuklukları olan migrenin nörolojik bir semptomunu tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Auralı migren, migreni olan insanlar arasında daha az görülür ama çoğunlukla en ağır migren türü olarak tanımlanır. Aura, migren krizinden kısa bir süre önce meydana gelen bir dizi duyusal rahatsızlıktır. Bu rahatsızlıklar, görme alanında karaltılar, parlak yıldızlar, yanıp sönen ışıklı noktalar, kıvılcımlı şimşekler görmekten, vücudun bir tarafındaki karıncalanmaya, veya görmeyi engellemeye kadar giden ve genellikle 20-60 dakika süren bir rahatsızlık arasında değişir. Aura, migren hastalarını etkilemediği ve genellikle her migren atağı sırasında ortaya çıkmadığı için doktorlar ve araştırmacılar için özel bir öneme sahiptir.

Auralı migren, diğer migren türlerinden farklı olarak çeşitli halüsinasyonlar ile birlikte seyreder. Auralı migrende baş ağrısının yanı sıra halüsinasyonlar, kolda uyuşma ve çeşitli algı bozuklukları da birlikte görülmektedir. Auralı migren hastaları genellikle görsel bozuklukları da beraber yaşamaktadır. Bu migren nöbetleri bazı hastalarda baş ağrısı olmadan da ortaya çıkmaktadır.

Auralı migrenin belirtileri bunlar ile sınırlı değildir. Hastalarda çeşitli şekiller görme, el ve parmakların büyüdüğü hissi gibi belirtiler de görülmektedir. Bulantı hissi ve mide kökenli sıkışma hissi de yine migren belirtilerinden bazılarıdır. Bunun yanı sıra normal migrende görülen çeşitli belirtiler auralı migrende de görülmektedir.

AURALI MİGREN TEDAVİSİ

Auralı migrende hastalığın kökenine inmek gerekmektedir. Auralı migrenli hastaların çoğunluğunda çocukluk çağında başlangıç olması dikkat çekicidir. Auralı migrenin tedavisinde sıklıkla tercih edilen yöntem nöral terapidir. Kesin sonuç almak için nöral terapinin tekrarlanması da işe yaramaktadır.