Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...
Twitter'da doğum tarihinizi sakın değiştirmeyin!
Twitter'da bunu sakın yapmayın!
Samsung'tan zorlu koşullara dayanıklı telefon: Galaxy Xcover4
Samsung'tan dayanıklı telefon!
Huawei P30 tanıtıldı!
Huawei P30 tanıtıldı!

Işıklı noktalar, kıvılcımlı şimşekler görüyorsanız nedeni bu olabilir

Genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkan, baş ağrısının yanı sıra kişinin halüsinasyonlar görmesine, kolda uyuşma ve çeşitli algı bozukluklarına yol açan auralı migren hakkında merak edilenler haberimizde...

04 Nisan 2019 Perşembe 09:51
Işıklı noktalar, kıvılcımlı şimşekler görüyorsanız nedeni bu olabilir
banner44

Görme alanında karaltılar, parlak yıldızlar, yanıp sönen ışıklı noktalar, kıvılcımlı şimşekler gibi belirtilerle kendini gösteren auralı migren nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

AURALI MİGREN NEDİR?

Aura, en sık görülen görme bozuklukları olan migrenin nörolojik bir semptomunu tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Auralı migren, migreni olan insanlar arasında daha az görülür ama çoğunlukla en ağır migren türü olarak tanımlanır. Aura, migren krizinden kısa bir süre önce meydana gelen bir dizi duyusal rahatsızlıktır. Bu rahatsızlıklar, görme alanında karaltılar, parlak yıldızlar, yanıp sönen ışıklı noktalar, kıvılcımlı şimşekler görmekten, vücudun bir tarafındaki karıncalanmaya, veya görmeyi engellemeye kadar giden ve genellikle 20-60 dakika süren bir rahatsızlık arasında değişir. Aura, migren hastalarını etkilemediği ve genellikle her migren atağı sırasında ortaya çıkmadığı için doktorlar ve araştırmacılar için özel bir öneme sahiptir.

banner41
AURALI MİGREN BELİRTİLERİ

Auralı migren, diğer migren türlerinden farklı olarak çeşitli halüsinasyonlar ile birlikte seyreder. Auralı migrende baş ağrısının yanı sıra halüsinasyonlar, kolda uyuşma ve çeşitli algı bozuklukları da birlikte görülmektedir. Auralı migren hastaları genellikle görsel bozuklukları da beraber yaşamaktadır. Bu migren nöbetleri bazı hastalarda baş ağrısı olmadan da ortaya çıkmaktadır.

Auralı migrenin belirtileri bunlar ile sınırlı değildir. Hastalarda çeşitli şekiller görme, el ve parmakların büyüdüğü hissi gibi belirtiler de görülmektedir. Bulantı hissi ve mide kökenli sıkışma hissi de yine migren belirtilerinden bazılarıdır. Bunun yanı sıra normal migrende görülen çeşitli belirtiler auralı migrende de görülmektedir.

AURALI MİGREN TEDAVİSİ

Auralı migrende hastalığın kökenine inmek gerekmektedir. Auralı migrenli hastaların çoğunluğunda çocukluk çağında başlangıç olması dikkat çekicidir. Auralı migrenin tedavisinde sıklıkla tercih edilen yöntem nöral terapidir. Kesin sonuç almak için nöral terapinin tekrarlanması da işe yaramaktadır.

banner22
Anahtar Kelimeler:
HaberSağlıkHalüsinasyonlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günde bir kadeh alkollü içki bile 'inme riskini artırıyor'
Günde bir kadeh alkollü içki bile 'inme riskini artırıyor'
Ateş yüksekliğinde bu duruma dikkat!
Ateş yüksekliğinde bu duruma dikkat!
Çay ve kahve için akciğer kanseri uyarısı
Çay ve kahve için akciğer kanseri uyarısı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim