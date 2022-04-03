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İşte hurmanın faydaları

Ramazan ayının sembolü olan hurma, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir besindir.

03 Nisan 2022 Pazar 23:02
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İşte hurmanın faydaları
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Besleyici özelliği yüksek olan hurmayı tüketmek daha enerjik ve zinde hissetmenizi de sağlar. İftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurmayı tüketmek uzun sürek tokluk hissi verir. Bu sayede açlığınızı bastırır ve çok fazla yemek yemenizin önüne geçer. Tokluk hissi verdiği için iftar sofralarına hurma ile başlanması önerilir. Doyurucu özelliği dışında içerdiği besin maddeleri, vitaminler de hurmanın tüketilmesini önemli kılıyor. Şeker, protein, lif ve farklı yağlar başta olmak üzere birçok vitamini içerisinde barındıran hurma, bağışıklık sistemine güç katıyor. Hurma tok tutucu özelliğinin yanı sıra besin değeri yüksek olduğundan adeta bir şifa kaynağı görevi görüyor. Bu sebeple ramazan ayı boyunca hem zinde kalmak hem de kilo kontrolünü sağlamak için hurma tüketilmesi tavsiye ediliyor. Peki, hurmanın yararları nelerdir?

Ramazan ayının olmazsa olmazı olan hurma dünya genelinde çokça tüketilir. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hurma sofraların baş köşesinde yerini alır. Hurma içerisinde bulunan vitaminler sayesinde adeta bir şifa deposudur.

Hurma tok tutucu özelliği sayesinde ramazan ayı boyunca kilo kontrolü yapmak isteyenleri baş tercihlerinden biridir. İftarda yemeğe başlamadan önce yenilen 1 adet hurma, gün boyu yaşadığınız açlığı dengeler ve çok yemek yemenizin önüne geçer.

HURMANIN FAYDALARI NELERDİR?

İçerdiği zengin besin ve vitaminler itibariyle hurma birçok açıdan sağlık için faydalıdır. Hurma gerek çeşitli hastalıkların tedavisi için gerekse zayıflamak ve mevcut kiloyu korumak için büyük yarar sağlar.

•             Hurma vücudu temizler.

•             Kalp sağlığını koruma görevi üstlenir.

•             Hurma hafızayı güçlendirir.

•             Hurma cilt sağlığını korur.

•             Hurma yemek kansere yakalanma riskini azaltır.

•             Hurma şekeri dengeler ve diyabet hastaları için faydalıdır.

•             Kemik sağlığını korumak için iyi gelir.

•             Hurma gözleri kuvvetlendirir

•             Ruh sağlığını korur

•             Sindirim sistemini düzenleme konusunda çok etkilidir.

•             Hurma tokluk hissi verir.

•             Hurma çok yemek yemenizin önüne geçer ve kilo verdirir.

KİLO VERMEK İÇİN HURMA YİYİN!

Hurmanın faydaları saymakla bitmez. Besin değeri açısından altın değeri ola hurma, hem kilo verdiren hem de tok tutan özelliğiyle özellikle kadınların bir numaralı besini arasındadır. Hurma tok tutucu özelliği sayesinden sofralardan eksik olmaz. Hurmayı her zaman güvenle tüketebilirsiniz.

Hurma ayrıca kilo verme konusundaki katkıları dışında cilt sağlığı ve güzelliği içinde harika bir besindir. Hurma tüketmek cildin daha aydınlık ve parlak görünmesini sağlar. Cildinizin ışık ışık olmasında etkilidir. Hurma yiyerek istediğiniz sağlıklı cilde kavuşabilirsiniz.

GÜNDE KAÇ TANE HURMA YENMELİ

Hurma inanılmaz çok yönlü ve lezzetli bir atıştırmalıktır. Kalorisi yüksek bir besin olan hurma tatlı ihtiyacınızı gidermek konusunda harikadır. Ancak hurmayı gün içinde ya da iftarda ölçülü olarak tüketmek gerekir. Hurmanın faydalarından yararlanmak için, günde 3 adet tüketmek yeterlidir.

Ramazan ayında eğer oruç tutuyorsanız sahurda 1 adet iftarda 1 adet şeklinde hurmayı tüketebilirsiniz. Ancak yüksek oranda şeker içerdiği için, diyabet hastalarının hurma miktarını uzmana danışarak belirlemesi gerekir.

Hurma belirtilen ölçüler dışında tüketilirse bazı sorunların ortaya çıkmasına sebep olur. Hurmanın fazla tüketilmesi, başta şişkinlik ve hazımsızlık olmak üzere farklı mide problemlerine yol açar. Sindirimi uzun süren hurma, kendinizi uzun süre tok ve rahatsız hissetmenize de neden olabilir.

Anahtar Kelimeler:
Hurma
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