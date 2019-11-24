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Kadınlarda kalp krizi riskini tetikliyor!

ABD'de yapılan araştırmaya göre, günlük kalori miktarının büyük bölümünü akşam 18.00'den sonra alan kadınlarda kalp damar hastalıklarına yakalanma riski artıyor

24 Kasım 2019 Pazar 16:04
Kadınlarda kalp krizi riskini tetikliyor!

ABD'de yapılan araştırmaya göre, günlük kalori miktarının büyük bölümünü akşam 18.00'den sonra alan kadınlarda kalp damar hastalıklarına yakalanma riski artıyor

Science Daily'de yer alan habere göre, New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde yaş ortalaması 33 olan 112 kadın üzerinde, kalp sağlığının incelendiği çalışma yürütüldü.

Bir yıllık çalışma sonucunda, günlük gereksinimleri olan kalori miktarının büyük bölümünü 18.00'den sonra alan kadınların, diğerlerine göre daha fazla kalp rahatsızlığı yaşadığı saptandı.

Araştırma, akşam saatlerinde alınan fazla kalorinin, beden kitle indeksinde artış ve yüksek tansiyon riskini artırdığını ortaya koydu.

Columbia Üniversitesi'nden Nour Makarem, "Şimdiye kadar kalp ve damar hastalıklarının engellemesi konusunda ne tükettiğimize ve ne kadar tükettiğimize odaklandık. Bu çalışmayla ne zaman yediğimizin de önemli olabileceği ortaya kondu" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kalp Krizi
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