Soğuk ve yağışlı havalar kendini göstermeye başladı. Soğuk havaların, genel vücut sağlığına olumsuz etkileri kadar kalp sağlığı üzerinde de olumsuz etkilerinin olduğu bilinmektedir. Kalp krizi gibi ciddi sonuçlara neden olabilecek kalp rahatsızlıkları, kış aylarında daha sık görülüyor!

Kapalı Hava Stres Oluşturuyor!

Kış aylarında daha çok kalp krizi vakalarının görülmesine; solunum yolu enfeksiyonları, genellikle daha hareketsiz bir yaşam tarzı tercih edilmesi, daha ağır ve kaloriden zengin gıdalar tüketilmesi, güneşle temasın daha az olmasının getirdiği bazı hormonal değişiklikler ve kapalı havaların oluşturduğu stres neden olabilmektedir.

Soğuk Hava Damarları Büzüyor

Kalp krizlerinin soğuk havalarda daha sık olmasının belki de en önemli sebebi; soğuk havaların uyardığı damarlardaki büzülmenin, spazm ve tansiyonu yükseltmesidir. Nasıl soğuk havada, elimizde ve yüzümüzdeki damarlar büzülüyorsa, kalbimizdeki damarlar da aynı reaksiyonu göstererek büzülme eğilimindedir. Özellikle; kalp damarlarında problemi olan, daha önceden stent takılmış veya koroner bypass ameliyatı olmuş kişilerde soğuk havalar, kalp damarlarında daha fazla büzülmeye yol açarak tehlikeli bir duruma neden olabilmektedir.

Kalbinizi Soğuklara Hazırlayın!