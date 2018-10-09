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Kalbinizi soğuklara hazırlayın!

“Soğuk havaların uyardığı damarlardaki büzülme, kalp spazmı ve tansiyonu yükseltir” diyen Okan Üniversitesi Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Salih Salihi, düşen hava sıcaklıklarının kalp sağlığını nasıl olumsuz etkilediğini anlattı.

09 Ekim 2018 Salı 15:23
Kalbinizi soğuklara hazırlayın!

Soğuk ve yağışlı havalar kendini göstermeye başladı. Soğuk havaların, genel vücut sağlığına olumsuz etkileri kadar kalp sağlığı üzerinde de olumsuz etkilerinin olduğu bilinmektedir. Kalp krizi gibi ciddi sonuçlara neden olabilecek kalp rahatsızlıkları, kış aylarında daha sık görülüyor!

Kapalı Hava Stres Oluşturuyor!

Kış aylarında daha çok kalp krizi vakalarının görülmesine; solunum yolu enfeksiyonları, genellikle daha hareketsiz bir yaşam tarzı tercih edilmesi, daha ağır ve kaloriden zengin gıdalar tüketilmesi, güneşle temasın daha az olmasının getirdiği bazı hormonal değişiklikler ve kapalı havaların oluşturduğu stres neden olabilmektedir.

Soğuk Hava Damarları Büzüyor

Kalp krizlerinin soğuk havalarda daha sık olmasının belki de en önemli sebebi; soğuk havaların uyardığı damarlardaki büzülmenin, spazm ve tansiyonu yükseltmesidir. Nasıl soğuk havada, elimizde ve yüzümüzdeki damarlar büzülüyorsa, kalbimizdeki damarlar da aynı reaksiyonu göstererek büzülme eğilimindedir. Özellikle; kalp damarlarında problemi olan, daha önceden stent takılmış veya koroner bypass ameliyatı olmuş kişilerde soğuk havalar, kalp damarlarında daha fazla büzülmeye yol açarak tehlikeli bir duruma neden olabilmektedir.

Kalbinizi Soğuklara Hazırlayın!

Kalp hastalığı olsun olmasın, herkes yaşam şeklini mevsimler koşullara göre ayarlamalıdır. Sağlıklı beslenilmeli, aşırı tuz kullanımının önüne geçilmeli, öğün atlanmamalı, bir öğünde çok fazla yemek yerine az az ve sık sık yemek tercih edilmelidir. Ayrıca öğünlerinizde bitkisel besinleri, haşlanmış, ızgara yemeklerine öncelik verilmeli. Sigarayı bırakın. Egzersizlerinizi; soğuk hava yerine ev, spor salonu, kapalı ama sık sık havalandırılan alanlarda yapın. Çok soğuk havalarda dışarı çıkmanız zorunlu ise soğuk alan bölgelerinizi soğuktan koruyun ve ağzını atkınızla kapatın.

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Soğuk HavalarKalpKalp SağlığıKış AylarıSağlıkHaber
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