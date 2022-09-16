Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını öldürmüştü! İstinaf talebi reddedildi...
İstinaf talebi reddedildi
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler
Kürek sapıyla adam dövdü
Kürek sapıyla adam dövdü
banner107

Kanser tedavisinde mucizevi etkili, diyabet düşmanı

Bazı doğal gıdalar hastalıklara karşı koruma sağlayıp tedavisini kolaylaştırma imkanı sunuyorlar. Oldukça etkili faydaları olan gıdalar arasında soya fasulyesi de bulunuyor. Soya fasulyesinin faydaları yeteri kadar bilinmiyor. Oysa ki soya fasulyesi birçok hastalığa karşı mucizevi etkiler yaratıyor. İşte soya fasulyesi faydaları...

16 Eylül 2022 Cuma 10:41
161 Okunma
Kanser tedavisinde mucizevi etkili, diyabet düşmanı


Soya fasulyesi oldukça faydalı olmasına rağmen sıklıkla tüketilmiyor. İçerisinde bulunan yüksek antioksidanlar sayesinde kanser tedavisinde önemli bir yeri olan soya fasulyesi kabızlıktan, uykusuzluğa kadar birçok rahatsızlık için kaçınılmaz bir fırsat olarak görülüyor. Uzak doğu mutfağında önemli bir yeri olan soya fasulyesi güçlü bir lif ve protein kaynağıdır. Bu sebeple vejeteryanların beslenmesinde büyük önem taşır.

SOYA FASULYESİ FAYDALARI

DİYABETTEN KORUR

İyi bir lif ve protein kaynağı olarak sağlıklı kilo almayı destekleyen besin, yüksek yağ oranına rağmen kolesterol içermeyerek diyabetten korur.

KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILIR

İçeriğindeki antioksidanlar ile serbest radikalleri etkisiz kılan besin, kanserin başlama sürecini yavaşlatır ve kanser tedavi sürecinde kullanımı faydalı bir besindir.

UYKU KALİTESİNİ ARTIRIR

Metabolizmayı düzenleyerek uyku sorunlarına iyi geldiği bilinen soya fasulyesi, yüksek oranda magnezyum içererek uyku kalitesini arttırır ve verimli bir şekilde dinlemeyi sağlar.

KABIZLIĞI GİDERİR

Lif kaynağı olarak sindirimi hızlandıran besin, kabızlık gibi durumlara karşı doğal bir ilaçtır. Sindirim sistemini rahatlatarak huzursuz bağırsaklara iyi gelir ve vücut dengesini korumayı sağlar.

KIRIŞIKLIKLARI ÖNLER

Cilt lekelerinden kırışıklara kadar birçok cilt sorununu çözmeye yardımcı olur ve soya fasulyesi yağı, cilde sürülerek lekeleri ve kırışıklıkları önlemeye yardımcı olur.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklarda ses kısıklığının nedenleri
Çocuklarda ses kısıklığının nedenleri
Hamilelikte nasıl kilo alınmaz?
Hamilelikte nasıl kilo alınmaz?
Fazla çay içmek zararlı mı?
Fazla çay içmek zararlı mı?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim