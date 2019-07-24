Karaciğer yağlanmasına karşı süper besinler

Vücutta detoks görevi yapan karaciğer; toksin, alkol ve ilaçların vücuttan temizlenmesini, yaşlanmış kan hücrelerinin dolaşımdan kaldırılmasını sağlar. Bir yandan da bağışıklık sistemini güçlendirir. Ancak yaşam tarzındaki bazı yanlış alışkanlıklar ciddi bir hastalık olan karaciğer yağlanmasına yol açabilir.

NEDEN TEHLİKELİDİR?

Karaciğer yağlanmasında doğru tedavi büyük önem taşır. Tedavi edilmeyen yağlanma, siroza kadar ilerler. Karaciğer

yağlanmasının en önemli nedenini beslenme tarzı oluşturur. Fruktozdan zengin mısır şurubundan imal edilmiş yiyecek ve içecekler, işlenmiş ve trans yağlardan zengin bir diyet ve aşırı kalori alımı, önce göbek bölgesinde, ardından da karaciğerde yağlanmaya neden olur.

KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Obezite hastalarının yüzde 90'ında, karaciğer yağlanması görülür. Yine diyabet ve kolesterol hastaları da karaciğer yağlanması riskiyle karşı karşıya kalır. Karaciğer yağlanması olan kişilerin büyük çoğunluğunda insülin direnci bulunur. İnsülin direnci olduğunda karaciğer hücrelerine glikozun girmesi güçleşir bu da yağlanmaya neden olur.

SEBEPLERİ NELERDİR?

Karaciğer yağlanması yanlış beslenmenin yanı sıra fazla sigara – alkol tüketimi, obezite, diyabet, kolesterol gibi kronik hastalıkların varlığı, kortizon ilaçları, karaciğer hastalıkları ve vücutta fazla demir birikimiyle ortaya çıkar.

NELER YEMELİ?

Karaciğer yağlanmasını engellemek için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek gerekir. Hastaların öncelikle spor yapması, kilo vermesi ve sebze ve meyve tüketmesi tavsiye edilir. Karaciğer yağlanmasını önleyen gıdalar ise şöyle sıralanabilir.

Karahindiba

Karaciğerde biriken yağın atılmasına yardımcı olur. Aktarlardan alabileceğiniz kurutulmuş karahindiba çayını birkaç hafta boyunca her gün içmelisiniz. Ancak hamile ya da diyabet hastaları bu bitkiden uzak durmalı. Soğan-Sarımsak Sülfür içeriği yüksek olan soğan ve sarımsak karaciğer yağlanmasına neden olan kimyasal maddelerin karaciğer hücrelerinden uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

Limon

Limon, karaciğerin glutatyon adı verilen enenzimleri üretmesine yardımcı olan bir antioksidandır. Glutatyon toksinleri etkisiz hale getirdiği için limon da karaciğeri onarır. Bu yüzden bir bardak suya yarım limon sıkarak birkaç hafta boyunca sabahları içmek karaciğer yağlanmasına da iyi gelir.

Yeşil çay

Yeşil çay, karaciğerde depolanan yağ miktarını bloke eder. Her gün düzenli olarak içeceğiniz 1-2 bardak yeşil çay alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasına iyi gelir.

Zerdeçal

Antioksidan deposu zerdeçal vücudun yağları sindirme yeteneğini geliştirdiği için bu yağların karaciğerde birikmesine engel olur. 1-2 hafta boyunca zerdeçal çayı içip, bunu belli dönemlerde tekrarlayabilirsiniz.