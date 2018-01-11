Kaya tuzu, Karatay’la takipçilerinin yollarını ayırdı

Prof. Dr. Canan Karatay’ın diyetleri ve tavsiyeleriyle sağlığına kavuşanların oluşturduğu ve 325 bin takipçisi olan “Sağlıklı Yaşıyoruz” adlı sosyal medya sayfası Karatay’la yollarını ayırdıklarını duyurdu. İddiaya göre sayfadan kaya tuzu ile ilgili kendisinin tavsiyelerinin aksine paylaşımlar yayınlanmasına sinirlenen Karatay grupta bir daha adının geçmemesini istedi. Grup içinde tartışmalara sebep olan konuyla ilgili grup yöneticileri “Bizim için kişiler değil bilimsel referanslar önemlidir” açıklaması yaptı.

KARATAY DİYETİYLE HAYATA TUTUNDULAR

Aşırı kiloları, şeker, kolesterol ve yüksek tansiyondan muzdarip Yüksek Mimar A. Okan Çağlar ve eşi Psikolog Nurçin İzgi Çağlar denedikleri onlarca diyetten ümitlerini kestikleri anda bir arkadaşları aracılığıyla Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay'ın “Karatay Diyeti” isimli kitabından haberdar olurlar.

Ağustos 2011’de son bir çare olarak Karatay’ın kitabındaki diyeti eksiksiz uygulamaya başlayan çift adeta bir mucize yaşarlar. Diyetin bir parçası olan sporu da tuttukları bir spor hocası aracılığıyla hayatlarına dahil eden çift kendilerini o güne kadar hiç olmadıkları kadar sağlıklı hissederler. Doktor raporları ve çeşitli testlerle de sağlıklarının iyiye gittiğini doğrulayan çift yaşadıkları bu mucizeyi çevreleriyle paylaşmaya başlıyor.

KARATAY’A DESTEK İÇİN BAKANLIĞA MEKTUP YAZDILAR

Karatay’ın yöntemlerinin hem tıp hem de televizyon dünyasında tartışılmaya başlamasıyla kendilerine adeta bir mucize yaşatan Karatay’a destek olmak için çeşitli bakanlıklara ve kurumlara içerisinde tahlil sonuçları ve doktor raporları da olan

yazılar yazarlar. Bununla yetinmeyen çift yaşadıklarını “Canan Karatay‘la Şifa Bulanlar” adlı bir kitapta topladı.

SOSYAL MEDYADA HESAP AÇTILAR YÜZ BİNLERCE TAKİPÇİ TOPLADILAR

Çağlar çifti çevrelerinin de tavsiyesiyle kendi deneyimlerini paylaşmak ve benzer deneyimleri olanları da bir araya getirmek için sosyal medya platformu facebookta ve instagram’da “Sağlıklı Yaşıyoruz” adlı bir sayfa açtı. Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay öğretileri çerçevesinde sağlıklı yaşam önerileri ve deneyimlerin paylaşıldığı sayfa hızla büyüyerek yüz binlerce takipçiye ulaştı. Prof. Dr. Karatay başta olmak üzere bir çok diyetisyen ve doktor da tavsiyeleriyle bu topluluğa yön verdi.

TUZ TARTIŞMASI BAĞLARI KOPARDI

Ancak geçtiğimiz günlerde grupta beklenmedik bir şey oldu ve Karatay grupla yollarını ayırdı. Karatay’ın Televizyon ve gazetelerde de yer bulan kaya tuzu ile ilgili tavsiyeleri ve kaya tuzunda 84 element bulunduğu açıklamaları grup yöneticileri ve bazı doktorlar destek bulmadı. Hesaptan Karatay’ın söylemlerinin aksine paylaşımlar yapıldı.

“BENİM ADIMI ÇIKARIN”

İddiaya bu durumdan rahatsız olan Prof. Dr. Canan Karatay sayfanın editörleriyle irtibata geçip sayfada bir daha adının kullanılmamasını istemiş. Takipçiler arasında da konunun tartışmalara yol açması nedeniyle grup kurucusu ve yöneticisi olan Okan Çağlar hesaptan bir açıklama yaptı. Okan açıklamada şu ifadelere yer verdi “Ben Karatay Diyeti'yle şifa buldum. Bunu her zaman dile getiririm. Bunun en güzel ispatı da Canan Karatay ‘la Şifa Bulanlar kitabıdır. Bu kitabın telif hakları bana ve eşim Nurçin Çağlar‘a aittir. Bizler lisansüstü düzeyde eğitim görmüş, yıllaca üst düzey yöneticilik yapmış kişileriz. Körü körüne hiçbir şeye inanmayız. Karatay Diyeti kitapları kütüphanemizdeki onlarca kitaptan sadece bir kaçıdır. Biz okuyup öğrendikçe bazı konularda Canan Hocadan farklı düşünmeye başladık. Örneğin bu tuz konusu. Tuzun içinde iyot olmadığını 84 element bulunmadığını öğrendik. Bunu bile bile insanlara Kaya tuzu iyidir bol bol tuz yiyin diyemeyiz. Örneğin D vitamininde günlük dozun yarılanma ömründen dolayı çok daha sağlıklı olduğunu biz dile getiriyoruz. Hoca bunlara çok bozulmuş olmalı ki bizim editörü arayıp sayfada adının geçmemesini istemiş. Geçmişte dikkat ettiyseniz Bu sayfanın CK'ile ilgisi yoktur diye gönderiler de paylaştık. Gerçekten de artık hiç ilgimiz yok. Bizim için kişiler değil bilimsel referanslar önemlidir. Birisi çıksın Kaya tuzunun çok yararlı olduğunu, 84 element ve iyot olduğunu analiz raporlarıyla kanıtlasın ben de sayfada herkesten ÖZÜR DİLEYEYİM. Bu kadar net konuşuyorum.”

2 MART’I DÜNYA KARATAY SAĞLIKLI BESLENME GÜNÜ İLAN ETMİŞLERDİ

Facebook’ta uzun zamandır aktif olan Sağlıklı Yaşıyoruz grubu, bugüne kadar Prof. Dr. Canan Karatay’ın her önerisini paylaşan bir hayran grubuydu. Hatta grup Karatay’ın doğum gününü 2 Mart Dünya Karatay Sağlıklı Beslenme Günü ilan etmişlerdi. Bu güne özel profil fotoğraflarını bir günlüğüne Karatay'ın fotoğrafı ile değiştirdiler ve ona olan hayranlıklarını yüzlerce mesajla dile getirdiler. Ancak Karatay hakkında olumsuz yorum yapanları ise hemen ekarte ederek yorumlarını sildiler. Karatay'ı sevmeyenlere karşı aldıkları bu tavır ise tepki topladı. Sağlıklı Yaşıyoruz grubunun şimdiye kadar Karatay’a yapılan olumsuz yorumlara izin vermedikleri de gözlerden kaçmıyordu.