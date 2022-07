Kaynatıp suyunu içmeyen bin pişman!

Başta et yemekleri olmak üzere içine girdiği her yemeğin lezzetine lezzet katan kekik, faydalarıyla da dudak uçuklatıyor. Dağlara mis gibi kokusunu salan kekik, suyuyla da içenlere şifa dağıtıyor. Baharat olarak sıklıkla tercih edilen kekiğin her hali faydalı. Kekiği kaynatıp suyunu içtiğinizde ise bin bir derde deva oluyor. Kekik suyu faydalarını ve kekik suyu tarifini haberimizden öğrenebilirsiniz.