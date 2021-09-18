Kendinizi işitmekten soyutlamayın

Merhaba değerli okur severler

Bugüne kadar size işitme kaybının belirtilerini, işitme cihazı alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğin ve işitme cihazına alışma süreci hakkında bilgiler verdim. Bugün size bu bilgileri neden kullanmanız gerektiğini daha detaylı açıklamak istedim.

Öncelikle yazmış olduğum belirtileri kendinizde görüyorsanız ve işitme kaybınız olduğundan şüpheleniyorsanız veya bir sabah kalktığınızda çevrenizdekiler ile iletişimde bir zorluk yaşıyorsanız. İlk yapmanız gereken şeyin Kulak Burun Boğaz(KBB) doktoruna gitmeniz gerektiğini söylemiştim.

Bunu neden yapmalıyız? İşitme kaybına sebebinin nerde olduğunu saptamak için bu muayeneden geçmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde yapılacak bütün testler geçersiz sayılır.

Kulağımız Dış, Orta ve İç kulak olmak üzere 3 anatomik bölümden oluşur. Doktorunuzun yapmış olduğu muayene yöntemleri ile Dış ve Orta kulak hakkında bilgi sahibi olabilir ama iç kulakta oluşan bir problemden şüpheleniyorsa Odyolojik test yöntemlerine başvurulması gerekmektedir. Bu yüzden dış ve orta kulağınızda bir problem olmadığından emin olmadığınız sürece işitme testi yapmayın veya yenilemeyin.

Doktorunuz muayene etti ve sizden işitme testi yapmanızı istedi, gittiğiniz kurumda testinizi yapacak kişi test sonuçlarınızı açıklamalıdır size uygulanan işlemin ne olduğunu bilmek en doğal hakkınızdır.

Test yapıldıktan sonra size işitme cihazı önerilebilir. Siz test sonuçlarınızı KBB doktoruna göstermeden cihaz denemesini kabul etmeyin. Bunun sebebi tedavisi olabilecek bir probleminiz varsa almış olduğunuz cihaz tedavi sonrası işlevini yitirir ve size bir avantaj sağlamaz.

KBB doktorunuz test sonuçlarını gördü ve cihaz kullanmanızı önerdiyse, tek bir işitme cihazı firması ile iletişime geçmeyin. En az 3 firma ile görüşün. Bunun nedeni, öncelikle işitme kaybınıza uygun cihazı tespit etmektir. İkinci sebebi ise sizin bütçenizdir, cihaz fiyatları markalar arsında fark gösterdiği kadar marka modelleri içinde de fark göstermektedir. Bu yüzden işitme kaybınıza ve bütçenize uygun cihazı belirlemeden cihaz almayınız.

Markanızı belirlediniz ve cihazı denemesi yapmak için firmaya gittiniz. Öncelikle size cihazı ayarlayacak kişinin ‘Odyolog’ olduğundan emin olun. Diplomasını görmek en doğal hakkınız. Yapılan işlem dikkat gerektiren ve düzenli kontrol isteyen bir ayar süreci gerektirir. Size cihazsız ve cihazlı konuşma testlerini yapmasını isteyin ve bu test sonuçlarını karşılaştırın. Cihazlı konuşma skorunuz daha yüksekse en az 1 hafta cihazı kullanmayı talep edin. Bu talebiniz reddediliyorsa o firmadan cihaz almayınız.

İşitme cihazını günlük hayatınızda bulunmadan alırsanız cihazdan memnuniyetiniz düşer bu 1 haftalık süre bulunduğunuz ortamlarda işitme cihazı ile yaşanan şikayetlerinizi belirlemek ve gidermek için verilecektir. Siz bu süreçte cihaza alışmaya ve şikayetleriniz oluşursa neler olduğuna dikkat edin ve bu sorunları gidermek için sürekli odyolog’unuz ile iletişimde olun.

Tüm işlemler bitti ve artık işitme cihazı sahibisiniz. Artık cihaza alışmanız gerek. Psikolojik olarak zorlanabilirsiniz işitme kayıplı olduğunuz yönde damgalanacağınızdan tedirgin olmayın. Bu gayet normal bir şeydir göz bozukluğunun oluşması kadar tamamen doğal yaşın getirisi veya bir patolojidir.

Kendinizi asla ortamlardan soyutlamayın. Aksini yaparak kendinizi işitme cihazından soyutlarsanız işte o zaman bu duruma ek başka hastalıklara sebep doğurursunuz. Bu durumda ilk oluşacak hastalıklardan biri ise Alzheimer oluşumudur.

Kendinizi işitmekten soyutlamayın, işitme sizi hayat ile iç içe tutan en önemli duyunuzdur.

