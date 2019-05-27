Kolay ve iyi uykunun 5 sırrı

Avustralyalı uyku uzmanı Olivia Arezzolo, çağın en büyük sorunlarından biri olan uykusuzlukla mücadele etmek için dikkat etmek gereken 5 etkeni sıraladı.

STRESİ ÖNLEYİN Arezzolo'ya göre kolay ve kaliteli bir uykunun ilk adımı gün içerisinde ve gece stresi önlemeye yönelik alıştırmalar yapmak.

GÜNDE 10 BİN ADIM Günde 10 bin atmak, iyi bir uykunun şartları arasında yer alıyor.

AĞIR BATTANİYE Uyurken ağır battaniyeler kullanın

MAVİ IŞIKLARA DİKKAT Günümüzde bazı akıllı telefonlar, otomatik olarka uyku saatleriniz yaklaştığında ekranda daha yumuşak tonlar kullanarak size yardımcı oluyor.

SOSYAL MEDYA UYARISI! Sosyal medyada takip ettiğiniz kişiler de uykunuzu etkiliyor. Anksiyete seviyesinin yükselmesine neden olacak kişiler, iyi bir uykuya engel oluyor.