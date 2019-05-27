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Kolay ve iyi uykunun 5 sırrı

27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:57
Kolay ve iyi uykunun 5 sırrı
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Uyku uzmanı Olivia Arezzolo, uykusuzluk sorunu yaşayanlar için 5 önemli maddeyi sıraladı.

  • Avustralyalı uyku uzmanı Olivia Arezzolo, çağın en büyük sorunlarından biri olan uykusuzlukla mücadele etmek için dikkat etmek gereken 5 etkeni sıraladı.

  • STRESİ ÖNLEYİN

    STRESİ ÖNLEYİN

    Arezzolo'ya göre kolay ve kaliteli bir uykunun ilk adımı gün içerisinde ve gece stresi önlemeye yönelik alıştırmalar yapmak.

  • GÜNDE 10 BİN ADIM

    GÜNDE 10 BİN ADIM

    Günde 10 bin atmak, iyi bir uykunun şartları arasında yer alıyor.

  • AĞIR BATTANİYE

    AĞIR BATTANİYE

    Uyurken ağır battaniyeler kullanın

  • MAVİ IŞIKLARA DİKKAT

    MAVİ IŞIKLARA DİKKAT

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    Gözlerinizi mavi ışıklardan koruyun. Yatmadan önce telefon ekranına uzun süre bakmak, uyku kalitenizi etkiliyor.

    Günümüzde bazı akıllı telefonlar, otomatik olarka uyku saatleriniz yaklaştığında ekranda daha yumuşak tonlar kullanarak size yardımcı oluyor.

  • SOSYAL MEDYA UYARISI!

    SOSYAL MEDYA UYARISI!

    Sosyal medyada takip ettiğiniz kişiler de uykunuzu etkiliyor. 

    Anksiyete seviyesinin yükselmesine neden olacak kişiler, iyi bir uykuya engel oluyor.

  • RİSK 3 KAT FAZLA

    RİSK 3 KAT FAZLA

    Pittsburgh Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya katılan 19-32 yaş aralığındaki gençlerin günde ortalama 61 dakika internette olduğu ve sosyal medya hesaplarını haftada ortalama 30 kez ziyaret ettikleri ortaya çıktı. 

    Sosyal medya hesabını sık sık kontrol eden gençlerde uyku bozukluğu görülme riskinin 3 kat daha fazla olduğu vurgulandı. 

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UykuHaber
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