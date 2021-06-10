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Koronavirüs aşısında 3. doz gerekli mi?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kovid-19 aşısında 'hatırlatma dozu' olarak uygulanması tartışılan 3. dozla ilgili açıklamada bulundu. "Sinovac aşısına rağmen hastalanmalar oldukça sık görülüyor" dedi

10 Haziran 2021 Perşembe 08:32
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Koronavirüs aşısında 3. doz gerekli mi?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında herkese 3. doz aşı yapılmasını önermediklerini söyledi.

Ceyhan, "Sağlık personeli yaptıkları iş açısından koronavirüs ile çok sık temas ettikleri, 2 doz Sinovac aşısı oldukları için 3. doz Pfizer-BioNTech ile aşılanmalarını öneriyorum" dedi.

'Sinovac aşısına rağmen hastalanmalar oldukça sık görülüyor'

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kovid-19 aşısında 'hatırlatma dozu' olarak uygulanması tartışılan 3. dozla ilgili konuştu:

"Ben de dahil bütün sağlık personeline, 65 yaş üstüne ve bazı kronik hasta gruplarına Sinovac aşısı uygulandı ama şimdi görüyoruz ki bir süre geçtikten sonra Sinovac aşısına rağmen hastalanmalar oldukça sık görülüyor. Mesela; Pfizer-BioNTech aşısında bunu görmüyoruz.

Onun için herkesin yeniden 3. doz aşı olmasını önermiyoruz ama sağlık personeli, yaptıkları iş açısından koronavirüs ile çok sık temas ettikleri, 2 doz Sinovac aşısı oldukları için 3. doz Pfizer-BioNTech aşısıyla aşılanmalarını ben de öneriyorum. Bunu Sağlık Bakanlığı'na öneri olarak da iletiyoruz. Yoksa genel topluma '3'üncü doz aşı yaptırın' şeklinde öneride bulunmak için henüz yeterli veri elimizde yok." 

'Önce 'Bu virüs kalacak mı, gidecek mi' onu görmemiz lazım'

Prof. Dr. Ceyhan, koronavirüsün grip virüsü gibi toplumda dolaşıp dolaşmayacağının kimse tarafından henüz bilinmediğini de dile getirerek, şöyle konuştu:

"Daha önceki koronavirüs salgınlarına baktığınız zaman SARS, MERS gibi floraya gelip her mevsim ya da kış mevsiminde yeniden bir hastalık oluşturmamışlar, bunlar tamamen insanlıktan çekilmişler. O yüzden 'Her yıl aşı olmak gereklidir' desek doğru olmaz, 'Gerekli değil' desek de doğru olmaz. Önce 'Bu virüs kalacak mı, gidecek mi' onu görmemiz lazım. Bunu 'Yıllık aşılama gerekir' diye genellikle firmaların sahipleri ve yetkilileri söylüyor. Ticari kaygı ile yapılan bir açıklama çünkü bu devam edecek aşı üretimine pazar bulmaya çalışıyorlar. Kesinlikle ne hekimlerimiz ne bilim insanlarımız ne de vatandaşlar bu tip açıklamalara güvenmesinler. Bilimsel yayımlara baksınlar. Yeteri kadar vaka üzerinde yapılmış, güvenilir çalışma sonuçları varsa zaten 'Tamam, uygundur' diyoruz ama eğer böyle veri yoksa firmanın açıklamasına güvenip de insanların durup dururken milyonlarca doz aşı satın alıp uygulaması zaten düşünülebilecek bir şey değil."

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Mehmet CeyhanKoronavirüsKoronavirüs AşıKovid19
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