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Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası

Dünyada koronavirüs pandemisiyle mücadele devam ederken en önemli silah olarak gösterilen aşıyla ilgili ABD'den yeni bir yan etki iddiası geldi.

11 Ekim 2021 Pazartesi 09:33
144 Okunma
Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası
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Koronavirüse karşı ülkeler aşı çalışmalarını hızlandırırken ABD'den gelen yeni bir yan etki iddiası tartışmalara yol açtı.

YENİ YAN ETKİSİ İDDİASI

ABD'de pek çok kişi aşı olduktan sonra lenf bezlerinin şiştiği şikayeti ile doktora başvurdu. Uzman isimler bu durum geçici, zararsız olduğunu belirtti.

Uzmanlara göre, aşıdan sonra bağışıklık sistemi aktive edildiğinden ve bir antikor ordusu oluşturduğundan koltuk altı bölgesindeki lenf düğümleri bazen şişebilir.

"DİĞER AŞILARDA DA AYNI ETKİ VAR"

Uzman isimler, grip, zona ve difteri/tetanoz/boğmaca aşılarında da lenf bezlerinin görünümünü geçici olarak değiştirebileceğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKoronavirüs AşısıYan Etki
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