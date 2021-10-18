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Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma!

İngiltere'de yapılan bir araştırma uzun süreli görülen koronavirüsün en yaygın belirtilerini ortaya koydu.

18 Ekim 2021 Pazartesi 09:41
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Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma!
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Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs pandemisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma uzun süreli görülen koronavirüsle ilgili bilinmeyenleri ortaya çıkardı.

ÇOCUKLAR VE GENÇLERDE YAKALANABİLİR

Hastaların aylarca koronavirüsü atlatamamalarına verilen "uzun kovid" ile ilgili yapılan araştırma bu hastalığa sadece yetişkinlerin değil aynı zamanda çocukların ve gençlerinde yakalanabileceğini ortaya koydu. Ayrıca çalışmaya göre, her yedi kişiden birinde 15 hafta sonra hala semptomların olabilir.

EN YAYGIN BELİRTİLER

Profesör Sir Terence Stephenson, baş ağrıları ve olağan dışı yorgunluğun "uzun kovid"in en yaygın belirtileri olduğunu ifade etti.

"UZUN KOVİD"İN NEDENİ

Uzmanlar 'uzun Kovid' ile Epstein-Barr virüsü arasında bir bağlantı keşfetti. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, 'uzun Kovid' ile yeniden aktif hale gelen EBV (küresel nüfusun yaklaşık yüzde 90'ını enfekte ettiği düşünülen bir virüs) arasında güçlü bir ilişki bulundu. Bilim insanları koronavirüsün aktif olmayan veya 'gizli' virüsleri yeniden etkinleştirebileceğine inanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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