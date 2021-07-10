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Kurban eti nasıl saklanmalı?

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Kurban Bayramı yaklaşırken, etin en sağlıklı şekilde muhafaza edilmesi için gerekli olan bazı püf noktaları merak ediliyor. Eti saklamanın ve tüketmenin ayrı bir önem taşıdığı bu dönemde gıda güvenliği ile ilgili olası problemler yaşamamak için uzmanlar uyarıyor.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 20:45
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Kurban eti nasıl saklanmalı?

Kurban Bayramı için hazırlıkların başladığı dönemde en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri de etin nasıl saklanması gerektiği.

Bayramda yaklaşık 900 bine yakın büyükbaş, 3 milyon 500 bine yakın da küçükbaş hayvanın kurban edilmesinin beklendiğini belirten Yalçındağ, bunun da yaklaşık 200 bin ton karkas et üretimine karşılık geldiğini söyledi.

Yalçındağ, kurban olarak kesilebilecek hayvanların dini açıdan uygun olabilmesi için bazı özellikleri taşıması gerektiğine dikkati çekerek şu bilgileri verdi:

"İnek ve tosunun 2 yaşını geçmesi ve hamile olmaması gerekir. Koç ve koyun ise 6 ayını doldurmuş, annesinin büyüklüğüne ulaşmış olacak. Keçi de 1 yaşını doldurmalı. Kurbanımıza, bir gece önceden yemek yedirmeyeceğiz. Çünkü dolu mideyle kesim yapılması hayvana eziyet verir. Büyükbaşta mutlaka kesim için hazırlanan yerlerin tercih edilmesini ve bu konuda uzman insanların bu işi yapmasını öneriyoruz."

"ETLER NAYLON TORBA VEYA KOVALARA KONULMAMALI"

Yalçındağ, kesim işlemi tamamlandıktan sonra, hayvanın vücut sıcaklığının düşmesinin beklenmesi ve daha sonra parçalara ayırma işleminin yapılması gerektiğini bildirdi.

Kurban Bayramı'nın son birkaç yıldır sıcak havalara denk geldiğine dikkati çeken Yalçındağ, "Bu etlerin sıcak sıcak naylon torba, kova veya küvete konularak taşınması, etin kısa sürede bozulmasına neden olur. Eğer soğumasını beklemeden parçalamak durumundaysak, etleri en kısa sürede eve götüreceğiz. Masanın üzerine temiz bir örtü serip, gölge bir yerde birbirine değmeyecek şekilde etleri yerleştirip soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra borcam veya tepsiye koyup buzdolabına kaldıracağız. Sıcakken hele bir de naylon torba içinde buzdolabına değil derin dondurucuya bile koysanız, o et kullanılamaz hale gelir" diye konuştu.

"MESLEKTEN OLMAYAN KİŞİLERE KIYMA ÇEKTİRMEYİN"

Etin yıkanarak temizlenemeyeceğini vurgulayan Yalçındağ, et yıkanırsa, olası kirliliğin etin her tarafına bulaşacağını dile getirdi.

Son Güncelleme: 10.07.2021 23:44
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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