Kuru gözden koruyacak 10 kış önerisi

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yonca Akova, göz kuruluğunun; gözde batma, yanma, kum varmış hissi, kaşıntı, görme bulanıklığı ve yorgunluğa neden olduğunu söylüyor.

Soğuk ve rüzgarlı havalarda, kaloriferli ortamlardaki kuru ve nemsiz hava nedeniyle şikayetlerin artış gösterdiğini vurgulayan Prof. Akova, damla veya jel şeklindeki gözyaşı tedavisinin şikayetleri büyük oranda kontrol altına aldığını belirtiyor ve kuru gözden korunmada etkili olabilecek önerilerini şöyle sıralıyor:



KURU GÖZDEN KORUYACAK BASİT AMA ETKİLİ ÖNLEMLER

ORTAMI NEMLENDİRİN: Kışın kaloriferli veya klimalı ortamlarda, buharla havanın nemlendirilmesine dikkat edilmeli. Kaloriferlere nemlendirici konarak veya soğuk buhar üfleyen nebulizatör kullanılarak ortamın nemlendirilmesi, kuru göz şikayetlerini büyük oranda rahatlatır.

CEVİZ VE FINDIK YİYİN: Soğuk havalarda ortaya çıkan kuru göze bağlı oluşan inflamasyonun tedavisinde omega 3 alımı büyük yarar sağlar. Bu nedenle ceviz, fındık, keten tohumu ve somon gibi omega 3’ten zengin besinler sıkça tüketilmeli.

BOL BOL SU İÇİN: Göz kuruluğunu önlemek için su ve sıvı gıdaların alımı artırılmalı.

KARDA GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKIN: Rüzgarlı havalarda, rüzgarın etkisini azaltmak için koruyucu gözlük kullanılmalı. Kışın, özellikle karlı havalarda güneş gözlüğü kullanımı; hem ultraviole ışınlarından hem de rüzgardan ve soğuktan korunmayı sağlar.

HAVUZA GÖZLÜKSÜZ GİRMEYİN: Yüzme sırasında havuzdaki kimyasal maddeleri gözden uzak tutmak için koruyucu gözlük takılmalı.

FÖNÜ GÖZÜNÜZE TUTMAYIN: Saç kurutma makinesi, araba ısıtıcıları gibi cihazların göze direkt hava üflememesine özen gösterilmeli.

SİGARADAN UZAK DURUN: Sigara, göz kuruluğu belirtilerini arttırdığı için sigara içilen ortamlardan uzak durulmalı.

BİLGİSAYARLAR GÖZ SEVİYESİNİN ALTINDA OLMALI: Göz kuruluğuna neden olan en önemli etkenlerin başında gelen bilgisayar kullanımında bazı püf noktalara dikkat edilmeli. Bilgisayar ekranı, göz seviyesinin aşağısında olmalı. Göz seviyesinin üzerinde bulunan bilgisayar ekranına bakmak için gözleri daha fazla açmak gerekir. Bu durum konsantrasyon artışı nedeniyle de göz kırpma sıklığını azaltarak, göz kuruluğuna neden olur.

GÖZLERİNİZİ DİNLENDİRİN: Uzun çalışma dönemlerinde gözleri kapatmak, dinlendirmek, göz kırpmayı artırmak ve çalışırken 5 dakikalık aralar vermek kuru göz şikayetlerini en aza indirir.

GÖZ KAPAĞI HASTALIKLARINI TEDAVİ ETTİRİN: Sıklıkla göz kuruluğuna neden olan, göz kapağı hastalıkları blefarit ve meibomit gibi sorunlarda; kirpik dibi temizliği ve sıcak pansuman yapılmalı. Kirpik dibi temizliği için özel temizleyici solüsyonlar kullanılabilir.