Maske kullanımı geri geldi

İşte yeni kararlar:

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Özet Kararlar

Bir önceki kararlarda hastane, huzurevi, bakım evleri, cezaevlerinde maske kullanımı bulunmaktaydı. Ayrıca son kararlarda buna ek olarak kalabalık ve kapalı olan alanlarda maske takılması kararı gelmiştir.

Kararlarımızda semptomu olan kişilerin mutlaka maske takmaları ve testlerini yaptırmaları, pozitif çıkmaları halinde izole olmalarının üzerine vurgu yapılmıştır. Aynı zamanda temaslı kişilere 5. Gün antijen testi yapma kararı tekrar getirilmiştir.