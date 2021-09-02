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Maske takmaya başladıktan sonra oldu

Uzun süredir hayatımızda olan maskeler, farklı sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sezim Şafak, uzun süreli maske kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar nedeniyle gece kesintisiz uyuyamayan kişilerde baş ağrısı ve yorgun kalkma oranlarının arttığının altını çiziyor. Şafak, ''Burun tıkanıklığı sebebiyle hastaneye başvuran geceleri nefes alma güçlüğü yaşayan bireylerin sayısında yüzde 20 artış gözledik'' şeklinde konuşuyor.

02 Eylül 2021 Perşembe 14:20
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Maske takmaya başladıktan sonra oldu

Covid-19 pandemisi, hastalığın bulaşını önlemede en etkili yöntemlerden biri olan maske kullanımını beraberinde getirdi.

Uzun süreli maske kullanımı özellikle burun tıkanıklığı yönünden sıkıntı yaşama potansiyeli olan kişileri açığa çıkardığını belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sezim Şafak, bunun nedenini şöyle açıklıyor: “Türk ırkında genetik olarak burun ucu desteği genel olarak zayıf ve burunlarımız aşağı doğru. Maske takmaya başladıktan sonra maskenin ağırlığı nedeniyle burun ucu daha da aşağı indiği için burundaki tıkanıklık arttı. Burun tıkanıklığı sebebiyle hastaneye başvuran geceleri nefes alma güçlüğü yaşayan bireylerin sayısında yüzde 20 artış gözledik.

''ALERJİSİ OLANLARDA ŞİKAYETLER DAHA DA ARTTI''

Öte yandan alerjik riniti olan bireylerin uzun süreli maske takımına bağlı maske içindeki doku ve kimyasal içeriğe karşı alerjik reaksiyonlarının olabilmesi burun tıkanıklığı, geniz akıntısı gibi şikâyetlerini de arttırdı. Bu iki önemli faktör neticesinde uykunun kalitesinde maske kullanım öncesine göre belirgin azaldı. Gece kesintisiz uyuyamayan bireylerde baş ağrısı ve yorgun kalkma oranları arttı.”

Dr. Öğr. Üyesi Şafak, bu sorunları aşmak maskeyi burun ucundan daha yukarıda, burun ucu açısını düşürmeyecek şekilde takılmasını, çok sıkı maskeler yerine daha geniş ve sentetik yapıda olmayanların tercih edilmesini öneriyor.

Anahtar Kelimeler:
MaskeCovid19KoronavirüsCoronavirüs
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