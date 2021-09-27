Maske yüzünden cildiniz mahvolabilir!

Sağlığımız için maske takmanın önemi her geçen gün artıyor. Ancak uzun süre maske taktığımız için ciltteki gözenekler havasızlık yüzünden zarar görüyor ve zamanla çeşitli cilt problemleri baş gösteriyor. Sizin için cildinizi maskenin kötü etkilerinden koruyacak bakım önerilerini derledik. Hazırsanız, önerilere göz atmaya başlayalım!

1.CİLDİNİZİ SABAH-AKŞAM NEMLENDİRMEYİ UNUTMAYIN

Maskenin neden olduğu cilt kuruluğunun önüne geçmek için cildinizi sabah ve akşam nemlendirmeyi unutmayın. Cilt tipinize göre jel, krem veya losyon formundaki nemlendiricilerden birini tercih edebilirsiniz. Hassas bir cildiniz varsa nemlendiricinizin içinde parfüm ve alkol bulunmadığından emin olun.

2. CİLT TEMİZLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Cilt bakımının olmazsa olmazı elbette ki cilt temizliği. Maske takarken de cildimizin temiz olması, cilt problemlerinin oluşmasını büyük ölçüde önler. Bu yüzden günde iki kez cildinizi hem yağ bazlı hem de su bazlı bir temizleyici ile temizleyin. İki aşamalı cilt temizliği yapmak; cildinizin yağ, kir gibi kalıntılardan tamamen arınmasını ve gözeneklerinizin açılmasını sağlar.

3. CİLT MAKYAJI YAPMAKTAN KAÇININ

Maske taktığınız zamanlarda olabildiğince cilt makyajı yapmaktan kaçının. Makyaj yaparken kullandığınız birçok ürün zaten gözeneklerinizin tıkanmasına neden olur. Bunun yanında bir de maske taktığınızda akne ve kaşıntı gibi pek çok cilt sorununa zemin hazırlamış olursunuz. Eğer makyaj yapmak zorundaysanız fondöten yerine cildinizin nefes almasını sağlayacak BB kremleri ya da renkli nemlendiricileri kullanabilirsiniz.

4. DUDAKLARINIZI DA NEMLENDİRİN

Maske, cildiniz kadar dudaklarınızın da kurumasına neden olur. Kurumuş ve çatlamış dudaklarınıza vazelin sürerek nemlenmesini sağlayabilirsiniz. Vazelin kullanmak istemiyorsanız dudaklar için özel olarak üretilmiş nemlendiricileri de kullanabilirsiniz.

5. CİLT BAKIM ÜRÜNLERİNİ SATIN ALIRKEN DİKKATLİ OLUN

Her bakım ürünü cildinize iyi gelmeyebilir. Bu nedenle cilt bakım ürünleri satın alırken bir satış görevlisinden yardım alabilirsiniz. Ürünleri yüzünüzde denemeden önce bileğinize sürerek alerji yapıp yapmadığını anlayabilirsiniz.