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‘Meme kanserinde erken tanının önemi’ konulu seminer düzenlendi

08 Ekim 2019 Salı 11:20
‘Meme kanserinde erken tanının önemi’ konulu seminer düzenlendi

Meme kanserinde erken tanının önemini vurgulamak amacıyla İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde seminer düzenlendi.

Bölge okul öğrencileri ve vatandaşlara yönelik olarak düzenlenen seminerde ilk konuşmayı yapan Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Şube Başkanı Ersin Nizam, amaçlarının meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar da Dünya’da her yıl kanser vakalarının artığını kaydederek en sık rastlanan kanser türleri arasında Akciğer, Meme, Bağırsak, Prostat ve mide kanser türlerinin bulunduğunu anlattı.

Meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığını kaydeden Çağlar, kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapıldığını tarif etti.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Meme Kanseri
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