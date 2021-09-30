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Merck’in ilacı "molnupiravir" Delta varyantına karşı etkili

Merck ilaç firması, koronavirüs tedavisi için geliştirdiği molnupiravir adlı ilacın yüksek oranda bulaşıcı ve baskın Delta da dahil olmak üzere koronavirüsün bilinen varyantlarına karşı etkili olduğunu açıkladı.

30 Eylül 2021 Perşembe 11:27
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Merck’in ilacı "molnupiravir" Delta varyantına karşı etkili
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Merck'in bulaşıcı hastalıklar ve aşılar bölümünün başında olan Jay Gobler, molnupiravirinin, mevcut tüm koronavirüs aşılarının aksine, varyantlar arasındaki farklılıkları tanımlayan virüsün spike proteinini hedef almadığından, ilacın virüs gelişmeye devam ederken de aynı derecede etkili olduğunu söyledi.

Molnupiravir bunun yerine virüsün kendi kopyalarını oluşturması için gereken bir enzim olan viral polimerazı hedefliyor. İlaç, virüsün genetik koduna hatalar ekleyerek çalışacak şekilde tasarlanmış.

Merck, verilerin, ilacın en çok enfeksiyon sırasında erken verildiğinde etkili olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Amerikalı ilaç üreticisi, ilacın ilk denemelerinde katılımcılardan alınan nazal sürüntü örneklerine karşı antiviral testi yaptı. Delta, bu denemeler sırasında yaygın değildi, ancak molnupiravir, koronavirüs nedeniyle hastaneye yatış ve ölümlerdeki son artışın arkasındaki Delta varyantının laboratuvar örneklerinde de test edildi.

Merck bu yılın başlarında, küçük, orta aşamalı bir deneyde, beş günlük molnupiravir tedavisinden sonra, ilacı çeşitli dozlarda alan hastaların hiçbirinde bulaşıcı koronavirüs testinin pozitif çıkmadığını, plasebo verilen hastaların yüzde 24'ündeyse testin pozitif çıktığını belirtti.

Merck , şu anda ortağı olan biyoterapi firması Ridgeback ile geliştirdiği antiviralin biri koronavirüs tedavisi için, diğeriyse önleyici olmak üzere iki Faz III denemesini yürütüyor.

Grobler, Merck'in Faz III tedavi çalışmasının Kasım ayı başlarında biteceğini tahmin ettiğini söyledi.

Çalışmaya, semptomları beş günden fazla sürmeyen, ciddi hastalık riski altında olan ancak hastaneye yatırılmayan koronavirüs hastaları katıldı.

En son analizler, Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin de aralarında olduğu bulaşıcı hastalıklar kuruluşlarının yıllık toplantısı olan IDWeek'te sunuldu.

Merck'in hisseleri, New York Menkul Kıymetler Borsası'nda Çarşamba öğleden sonra yüzde 2,3 artışla 75,04 dolara yükseldi.

Anahtar Kelimeler:
IlaçKoronavirüs
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