Mevsim geçişlerinde dikkat!

Merhaba Değeli okur severler

Bugün size orta kulak iltihabı hakkında bilgiler aktaracam

Hepsimiz sağlığımız için en tehlikeli süreçlerden birinin mevsim geçişleri olduğunu biliyoruz. Sıcak havalardan soğuk havalara geçerken bağışıklık sistemimizin etkilenmesinden dolayı oluşan hastalıklardan biride orta kulak iltihabıdır. Özellikle çocuklarımızın sık sık yaşadığı bu durumun işitmesini etkilediğini ve konuşma gelişimi öncesinde kronikleşen orta kulak iltihabının konuşma dilini geciktirdiğini biliyor musunuz?

Bir kulak enfeksiyonu olan orta kulak iltihabı kulak zarının arkasından başlar ve çekiç, örs, üzenginin(vücudumuzun en küçük kemikleri) bulunduğu havayla dolu boşluğu içererek koklea tabanında son bulan kısımda oluşur.

Bu enfeksiyon genellikle burun pasajlarının, boğazın ve östaki tüplerinin tıkanmasına ve şişmesine neden olan başka bir hastalıktan (örneğin: soğuk algınlığı, grip veya alerji) kaynaklanır.

Bazen, enfeksiyonu temizlemek için antibiyotikler kullanılır. Bazı insanlar sık sık kulak enfeksiyonu geçirmeye eğilimlidir. Bu, işitme sorunlarına ve diğer ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

6 ay ile 2 yaş arasındaki çocuklar östaki tüplerinin boyutu ve şekli nedeniyle ve bağışıklık sistemleri henüz gelişme aşamasında olduğundan dolayı çocukların kulak enfeksiyonlarına yakalanma olasılığı yetişkinlerden daha fazladır.

Bu durumları erken fark edebilmek için aşağıdaki semptomlara dikkat etmeliyiz.

Çocuklarda sık görülen belirti ve semptomlar şunları içerir:

ağrısı (özellikle yatarken) Kulağını çekme

Uyku problemi Normalden daha fazla ağlamak

Titizlik Sesleri duymada sorun

Denge kaybı 38oC veya daha yüksek ateş

Baş ağrısı İştah kaybı

Fark edilmediği durumda veya sıklıkla orta kulak iltihabı geçiren çocuklarda Konuşma veya gelişimsel gecikmeler gözlenir. Bebeklerde ve küçük çocuklarda işitme geçici veya kalıcı olarak bozulursa konuşma, sosyal ve gelişimsel becerilerde gecikmeler yaşayabilirler.

Bu semptomları çocuğunuzda gözlüyorsanız mutlaka çocuğunuzu öncelikle kulak burun boğaz doktoruna göstermelisiniz. Doktorunuzun tedavi süreci ile birlikte odyolojik testleri atlamadan düzenli şekilde tekrarını sağlamalısınız.

Hafif-Orta derece işitme kaybı mevcut ise Odyoloğunuzun danışmanlığında işitme cihazı ve konuşma rehabilitasyonunuza başlamanız gerekir. Aksi durumda çocuğunuzun konuşma gelişimi gecikebilir ve bu süreç fark edilmez ise yaşıtlarından geri kalabilir.

Odyoloğun önemi bu noktada belirlenir. Biz Odyologlar olarak işitmenin bireylerin hayatlarındaki öneminin farkındayız. İşitme kaybı sadece duymamızı değil konuşma gelişimi ve bilişsel gelişim gibi bir çok alanında gelişimini etkiler.

Danışacağınız odyoloğun titiz ve planlı çalışması sizin veya çocuğunuzun yaşam kalitesinin artmasında büyük rol oynamaktadır.