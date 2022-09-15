Mide yanmaları yaşıyorsanız sebep aramayın!

Mide yanmaları toplumda sıklıkla görülen rahatsızlıklardan. Göğüs kemiğinin hemen arkasında yer alan yemek borusunda yanma hissi olarak ortaya çıkan ağrıya mide yanması deniliyor. Genellikle yemek yedikten sonra görülen bu rahatsızlıklar akşamları, veya uzanma ya da eğilme sırasında daha da ağır bir hal alıyor. Sağlığımıza zarar verdiğini fark etmediğimiz yiyecekler mide yanmasına yol açıyor. Bu yiyecekleri bilerek yanmaların önüne geçebilirsiniz. Ancak sağlıklı beslenmenize rağmen mide yanmaları şikayetiniz devam ediyorsa doktora başvurmalısınız.

MİDE YANMASINA YOL AÇAN YİYECEKLER

ÇİKOLATA

Aşırı kafein tüketimi mide yanmasına neden olmaktadır. Çikolata da kafein içeren besinlerden biri olduğu için ölçülü tüketim önerilir. Özellikle de geceleri mide yanması neden olur diyenlerin gece kaçamaklarından uzak kalması önerilir. Uykudan önce tüketilen çikolata, içerdiği yağ ve şekerden dolayı mide yanmasına sebep olacaktır.

SOĞAN VE SARIMSAK

Soğan, mide yanmasını meydana getiren besinlerden biridir. Çiğ tüketilmemesi önerilir. Soğanın pişmiş hali mideye daha iyi gelmektedir. Ölçülü tüketimde mideye zarar vermeyen ancak çok fazla tüketimde midede yanma hissi oluşturan bir özelliği vardır. Sarımsak, damaklarda keskin bir tat oluşturan besindir. Yemeklere eklendiğinde ve pişmiş halde tüketildiğinde mideye çok zararı olmaz. Ancak, sarımsağı çiğ şekilde tükettiğiniz durumlarda midenizde yanma hissi oluşur. Özellikle de salata ve yoğurt içinde sarımsak tüketecekseniz, çok iyi şekilde ezilmesine ve ölçülü olmasına dikkat etmelisiniz.

HAMURİŞLERİ

Gluten ve yağ içeren hamur işlerini sık tüketmek midenizde yanmaya neden olur. Özellikle sabah erken saatlerde pastaneden alıp yediğiniz poğaçaların gün içinde midenizi rahatsız ettiğini hissetmişsinizdir. Ayrıca şerbetli, kızartılmış hamur tatlıları da aynı probleme sebep olur. Mideniz dahil olmak üzere tüm vücut sağlığınız için un ve yağ içeriği yüksek gıdalardan kaçınınız.

PORTAKAL SUYU

Portakal suyu C vitamini içerir ve vitamin kaynağıdır. Ancak portakalın yapısında bulunan doğal asitten dolayı mide yanmasına neden olabilir. Portakal suyunu sabah kahvaltıda içmeniz önerilmez. Aç mideye portakal suyu almak mide asitlerine zarar vereceği için yanmaya davet çıkarır. Bu nedenle ara öğünlerde tüketmeniz önerilir.

ACI BİBER

Kapsaisin maddesini içeren acı biber vücuda iyi geldiği gibi bazen yan etkisini de gösteriyor. Acı biberin fazla tüketildiği günlerde mide yanması oluşacaktır. Acı biber, mide asitlerinin dengesini bozar ve yanma hissine neden olur. Bu yüzden tüketmeniz gereken durumlarda çok az miktarda tercih etmeniz önerilir.

TUZ

Tuzda bulunan iyot, belirli bir oranda alındığında sağlık için çok faydalıdır. Ancak aşırı tüketim mideye zarar oluşturmaktadır. Yemeklerinizi çok tuzlu yediğiniz günlerde yemek sonrasında midenizin yandığını hissedebilirsiniz. Bu durumu bol su içerek iyileştirebilirsiniz. Tuzun fazla tüketimi kalp ve damar sağlığını tehdit ettiği gibi mide yanmasını da tetikleyecektir.

YAĞLI PEYNİR

Kahvaltıda tüketilen peynirlerin çok yağlı olmaması önerilir. Çünkü yağlı peynirler mide yanmasına sebep olur. Yağlı peynir yerine lor peyniri ve az yağlı peynir tüketmeye dikkat ediniz. Mideye alınan fazla yağlı ürünler, yanmaya ortam hazırlayacaktır.

CİPS VE KIZARTMA

Fast food ürünlerin mide yanmasını tetiklediği bilinen bir gerçektir. Cips ve patates kızartması da mide yanmasına neden olan hazır yiyeceklerden biridir. Çok fazla cips tüketimi mideye zarar vererek yanma hissi oluşturur ve kilo alımına neden olur.

PAKETLİ TATLI

Dışarıdan alınan hazır tatlıların glikoz şurubu içermediğinden emin olarak alışveriş yapılması önerilir. Glikoz şurubu içeren paketli tatlıların mide yanmasına neden olduğu bilinir. Sağlıklı bir beden ve rahat bir mide için paketli tatlılardan uzak kalınması, sütlü hafif tatlıların tercih edilmesi tavsiye edilmektedir.

SOS

Ketçap yoğun şeker, mayonez fazla yağ, makarna sosları ise tatlandırıcı madde içermektedir. Soslardan uzak kaldığınızda midenin yapısını korumuş olursunuz. Mide yanması yaşamamak için hazır sosları tüketmekten kaçınmalısınız.

SALÇALI YEMEK

Sağlıklı bir beden sahip olmak için yemeklerinizde az salça ya da domates rendesi kullanmanız önerilir. Salçalı yemeklerin mideye ağır geldiği ve mide yanmasına neden olduğu da bilinir. Mide yanmasını iyileştirmek için yemeklerinize bir süre salça eklemeyin ve olabildiğince hafif yemekler pişirmeye özen gösterin.

KREMA

Krema ve kremalı yiyecekler yağ içermektedir. Yağ içeren kremalı yiyecekler mideyi çok fazla yorar. Mide yanması şikayetini yaşamamak için kremalı yemeklerden ve tatlılardan uzak kalmanız tavsiye edilir. Özellikle de kremalı kahveler çok kısa sürede midede yanma hissi oluşturur.