Mideniz bulantı ile sinyal veriyorsa dikkat!

Genellikle bir sorunun belirtisi olan mide bulantısı, kusma hissiyle birleştiğinde kişinin günlük yaşamını zorlaştırıyor. Bu problemden kısa sürede kurtulmak için bulantının kaynağının belirlenmesi ve buna yönelik önlemler alınması gerekiyor. Memorial Kayseri Hastanesi Gastroentereloji Bölümü’nden Doç. Dr. Mustafa Kaplan, mide bulantısı hakkında bilgi verdi.

Bulantının nedeni her zaman mide olmayabilir

Mide bölgesindeki rahatsızlıkla beraber kusma hissinin oluşmasına mide bulantısı adı verilmektedir. Yetişkinlerin nerdeyse yarısı her yıl 1 defa bulantı şikayetiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bulantının nedeni her zaman mide kaynaklı olmayabilir.

Mide bulantısının kaynağının belirlenmesi önemli!

Gastroözofagal reflü hastalığı mide içeriğinin geri gelmesine sebep olarak midede yanma ve bulantı hissi yapabilir.

Bakteri ve virüsler mideyi etkileyerek bulantıya yol açabilir. Gıda kaynaklı bakteriler gıda zehirlenmesine sebep olup bulantı yapabilir.

Başta kanser hastalarında kullanılan kemoterapi ilaçları olmak üzere çok sayıda ilaç bulantı nedenidir.

Hareket hastalığı ve deniz tutması olanlarda, beyne iletilen mesajların duyularla senkronize olmaması mide bulantısı, baş dönmesi veya kusmaya neden olabilir.

Yoğun ağrı, bulantı semptomlarına katkıda bulunabilir. Özellikle pankreatit, safra kesesi ve böbrek taşları gibi ağrılı durumlar bulantının nedenidir.

Baharatlı veya yüksek yağlı yiyecekler gibi belirli yiyecekleri aşırı yemek mideyi bozabilir ve mide bulantısına neden olabilir. Alerjiniz olan yiyecekleri yemek de mide bulantısına neden olabilir.

Midede veya ince bağırsaktaki ülserler veya yaralar mide bulantısına yol açabilir. Yemek yediğinizde, ülser yanma hissine ve ani mide bulantısına neden olabilir.

Vertigo yani kulak kristallerin oynaması ve kulak enfeksiyonları bulantı-kusma veya baş dönmesi yapabilir.

Bağırsak tıkanıklığı yani ileus, kalp krizi, menenjit, migren, karaciğer yetmezliği veya karaciğer kanseri olanlarda bulantı ilk bulgulardan olabilir.

Mide bulantısıyla birlikte bu belirtiler varsa ciddiye alın

Mide bulantısı; ezici göğüs ağrısı, yoğun bir baş ağrısı, çene ağrısı, terleme veya sol kolda ağrı gibi kalp krizi semptomları eşlik ediyorsa derhal tıbbi yardım alınmalıdır. Boyun tutulması, ense sertliği, nefes almada zorluk ya da bilinç değişikliği ile birlikte ortaya çıkan mide bulantısında ise menenjit-beyin kanaması durumu sözkonusu olabilmektedir. Öte yandan, zehirli bir madde solunduğundan ya da yutulduğundan şüphe edilirse acil tıbbi yardım gerekir. Mide bulantısı nedeniyle 12 saatten fazla yeme ve içme olmadıysa kesinlikle uzman doktordan görüş alınmalıdır. Ayrıca şiddetli karın ağrısı veya kramp, bulanık görme, yüksek ateş ve boyun tutulması, baş dönmesi, aşırı susuzluk, zayıflık, seyrek-koyu idrara çıkma varsa dikkatli olunmalı ve vakit kaybetmeden bir sağlık kurumuna gidilmelidir.

Bu öneriler mide bulantısını azaltıyor