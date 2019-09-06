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Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor

Göğüs ağrısı yaşayan, kalp krizi geçiren ya da yapılan tetkikler sonucunda damar tıkanıklığı ihtimali yüksek olan kişilere anjiyografi uygulanır. Yapılan anjiyografi sonucuna göre darlık saptanması durumunda stent uygulaması yapılır. Peki, stent nedir? Stent nasıl takılır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

06 Eylül 2019 Cuma 09:43
Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor

Genellikle kalbi besleyen damarlara (koroner) yapılmakla birlikte böbrek, beyin gibi organları besleyen atardamarlara da takılan stent hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… Stent nedir? Stent nasıl takılır?

STENT NEDİR?

Stent, tıpta, bir hastalığa bağlı lokalize akış daralmasını önlemek için ya da cerrahi operasyonlara yardımcı olması için takılan yapay bir “tüp”dür. Stentler genellikle kalbe oksijen bakımından zengin kan sağlayan dar koroner arterlerin (damar) tedavisinde kullanılır.

Stent daralmış damarları açık tutar ve kalbe yeterli kan akmasını sağlar. Stentler ayrıca, eğer bir anevrizma veya şişkinlik varsa aort tedavisinde de kullanılır. Aort, kalbin sol tarafından vücuda kan taşır. Stentler, boyundaki karotid arterlerde, inmeyi önlemek veya tedavi etmek veya bazen akciğerlerdeki daralmış solunum yollarını tedavi etmek için de kullanılabilir.

Kan pıhtıları gibi ciddi komplikasyonları önlemek için atardamarınıza stent takıldıktan sonra bir yıl veya daha uzun süre aspirin ve diğer trombosit ilaçları gibi belirli ilaçları almanız gerekebilir. Stent takma işleminden sonra en sık görülen komplikasyon stentte tıkanıklık veya kan pıhtısıdır. Hava yolu stentinin yerleştirilmesinden kaynaklanan komplikasyonlar arasında da stentin yerinden çıkması veya tıkanması bulunur.

STENTLERİN KULLANIMLARI

Bir stentin en yaygın kullanımlarından biri, plak tıkanıklığı olan bir kan damarını açmaktır.

Plak, kolesterol, yağ ve kanda bulunan diğer maddelerin birikmesidir. Bu plak kan dolaşımında toplandığında, arterlerin duvarlarına yapışır. Zamanla bu birikim, damarları daraltarak vücuda ulaşabilecek taze kan miktarını sınırlar.

Arterlerde plak birikimi, koroner kalp hastalığının bir nedenidir. Zamanla, damarları daralmış kişiler göğüs ağrısı gibi uyarı semptomlarını fark etmeye başlayabilir. Hastalığı olan kişiler tedavi edilmezse, kalp krizi veya felç gibi daha yüksek bir komplikasyon riski altında olabilirler. Arterin çökme veya tekrar tıkanma riski varsa, doktorlar açık kalması için stent takılmasını önerebilirler.

Stent takma minimal invaziv bir işlemdir. Stentler metal ağ, kumaş, silikon malzeme kombinasyonlarından yapılabilir. Koroner arterlerde kullanılan stentler metal mesh tabanına sahiptir. Stent greftleri olarak da adlandırılan kumaş stentler, aort gibi daha büyük arterlerde kullanılır. Akciğerlerin hava yollarında kullanılan stentler genellikle silikondan yapılır.

STENT NASIL TAKILIR?

Stent, damarın açık kalmasını sağlayan tel örgü şeklinde genişletilebilir metal borudur. Damar tıkanıklığı durumunda kan akışını düzenlemek için kullanılır. Daralmış damara stent yerleştirmek için, kılavuz tel üzerinden ilerletilen bir balon kateter kullanılır. Daralmış olan bölgede balon şişirilir ve stent damar duvarına tutunur. Balon söndürülerek çıkarılır. Eriyebilen stentler hariç diğer stentler yerleştirildiği noktada daimi olarak kalır.

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Anahtar Kelimeler:
Yapay TüpSağlık
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