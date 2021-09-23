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Moderna CEO’sundan corona virüs açıklaması

ABD’li corona virüs aşısı geliştiricisi Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, corona virüs pandemisinin bir yıl içerisinde sona erebileceğini söyledi. İsviçre basınına konuşan Bancel, "Delta varyantı çok bulaşıcı olduğu için aşılanmayanlar doğal olarak aşılanacaklar. Bu şekilde grip benzeri bir durumla karşı karşıya kalacağız” dedi.

23 Eylül 2021 Perşembe 12:10
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Moderna CEO’sundan corona virüs açıklaması

ABD’li ilaç şirketi ve mRNA tabanlı corona virüs aşısı geliştiricisi Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel corona virüsün geleceğine dair açıklama yaptı.

İsviçre gazetesi Neue Zürcher Zeitung'a konuşan Bancel, artan aşı üretimi sonucunda küresel anlamda tedarik sağlandığı için corona virüs pandemisinin bir yıl içinde bitebileceğini söyledi.

ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARTMASIYLA YETERLİ AŞI DOZU SAĞLANMALI

Bancel açıklamalarında, “Son altı ayda endüstri çapındaki üretim kapasitelerinin genişlemesine bakarsanız, dünyadaki herkesin aşılanabilmesi için gelecek yılın ortasına kadar yeterli doz mevcut olmalıdır” derken, “Üçüncü dozlar da gerektiği ölçüde mevcut olmalı” diye konuştu.

Moderna CEO’su, yakında bebekler için bile aşıların mevcut olacağını sözlerine ekledi.

‘GRİP BENZERİ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYA KALACAĞIZ’

"Delta varyantı çok bulaşıcı olduğu için aşılanmayanlar doğal olarak aşılanacaklar. Bu şekilde grip benzeri bir durumla karşı karşıya kalacağız” diyen Bancel, “Ya aşı olursun ve iyi bir kış geçirirsin, ya da aşılanmazsın ve hastalanır hatta muhtemelen hastaneye kaldırılıp risk alırsın” ifadelerine yer verdi.

Bunun gelecek yılın ikinci yarısında normale dönme anlamına gelip gelmediği sorusuna ise, "Bugün itibarıyla, bir yıl içinde sanırım" dedi.
Bancel, geçtiğimiz sonbaharda aşılanan risk altındaki hastaların "şüphesiz" bir tazelemeye ihtiyacı olduğu için hükümetlerin halihazırda aşılanmış kişiler için destekleyici üçüncü doz aşıları onaylamasını beklediğini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Corona Virüs
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