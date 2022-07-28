Mucize besini aramayın! Yağdan kilo vermenin yolları

Vücut enerji olarak yağları kullandığında, adipoz dokuda (yağların depolandığı doku) depolanmış trigliseritler hormon duyarlı lipaz enzimi ile parçalanırlar. Bu işlem sonrası oluşan yağ asitleri ve gliserol, dolaşıma katılır. Enerji ihtiyacı duyan hücreler bu bileşikleri kullanırlar. Kullanım sonrasında karbondioksit ve su açığa çıkar. Karbondioksit solunum ile vücuttan atılırken, su; ter, idrar ve çok küçük bir miktar da solunum ile dışarıya atılır. Bildiğimiz üzere bir kilo yağın ve kasın vücutta görünümü pek aynı değil!

VÜCUTTA YAĞ KAYBI NASIL ARTIRILIR?

Enerji olarak, yüksek kalorili beslendiğimizde fazlalık enerji yağ olarak adipoz dokuda depolanır. Oluşmuş bir yağ hücresinin ölmesi mümkün değildir. Fakat egzersiz ve sağlıklı beslenme anlayışı ile oluşmuş yağ hücrelerinin boyutu küçülebilir.

Yağ kaybını artırmak için beslenme ile egzersizi entegre bir şekilde uygulamak daha kolay ve hızlı bir şekilde istenilen sonuca ulaşmamızı sağlayacaktır. Diyetisyen Hülya Çağatay konu hakkında bilgiler verdi.

BESLENMENİN YAĞ YAKIMINDAKİ DESTEKLEYİCİ ROLÜ

Her insanın günlük aktiviteleri ve vücut metabolizması için gerekli olan bazal enerji ihtiyacı farklıdır. Bazı insanların günde 1500 kalori almaları yağ yakımını destekleyici bir etki gösterirken bazı insanlarda da bu enerji ihtiyacı fazla veya daha az olabilir.

Günlük olarak yeterli miktarda karbonhidrat ve protein almak gerekir. Karbonhidrat açısından aşırı kısıtlanmış diyetler uzun vadede sürdürülebilir olmamakla beraber, insan sağlığı açısından çok da faydalı değildir.

Vücudun yağ kaybedebilmesi için, enerji olarak yağı kullanması gerekir. Enerji için makro besin öğeleri kullanım sırası karbonhidrat-yağ-protein şeklindedir. Vücutta ne kadar karbonhidrat ve şeker varsa yağların enerji olarak kullanılması o kadar zordur. İşte bu yüzden yağdan kilo vermek isteyenlerin rafine karbonhidrat olarak adlandırdığımız (beyaz şeker, bal vb.) besinleri tüketmek yerine daha kompleks karbonhidratlar tüketmesi gerekir.

Glisemik indeksi düşük besinler (kan şekerini daha yavaş yükselten besinler) tüketmek, kan şekerinin ani yükselme durumlarının önüne geçer ve böylelikle yağ oluşumunu önler.

LİF TÜKETİMİNİ ARTTIRMAKRA FAYDA VAR!

Lifler, sağlıklı bir sindirim sistemi için oldukça elzemdir. Çözünür liflerin sağlamış olduğu tokluk hissi sayesinde uzun süre acıkmayacak ve daha rahat bir sindirim sistemi ortamı oluşturacaktır. Yapılan birkaç araştırmada çözünür liflerin bel bölgesindeki yağlanmayı önlemede yardımcı olduğu gözlemlenmiştir.

KALİTELİ VE SAĞLIKLI YAĞLARI TÜKETİN!

Yağ kaybetmek için tamamen yağsız diyet uygulamak oldukça yanlış bir harekettir. Vücudumuzda ihtiyacını hissettiğimiz, yağda eriyen A, D, E, K vitaminlerinin emilimi ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Ayrıca yağdan kısıtlanmış diyetlerde bağırsak hareketlerinin azalması sonucu kabızlık oluşumu en temel komplikasyondur. Kaliteli yağlar (zeytinyağı, avokado yağı, ceviz, badem vb.) tüketmek daha uzun süre tok kalmamızı ve metabolizmayı hızlandırıcı etki göstererek yağ yakımı sürecini destekleyecektir.

KALORİ AÇIĞI OLUŞTURMAK GEREKEBİLİR

Günümüzde diyet yapan veya kilo vermek isteyen insanların da çoğunlukla uyguladığı kalori kısıtlaması, yağ yakım sürecini destekler. Fakat bu sürecin bir uzman ile beraber yürütülmesi daha sağlıklı ve bilinçli kilo vermeyi sağlayacaktır.

SU İÇMEYİ ASLA ES GEÇMEYİN

Su aktif metabolizma için olmazsa olmaz bir maddedir. Su tüketimi, yağ yakımını destekler ve oluşan idrar, ter gibi atıklarla vücuttaki toksinleri uzaklaştırır.

TEK BİR BESİNLE YAĞ YAKMAK MÜMKÜN DEĞİL

Günümüzde yağ yakımı için birçok besin pazarlanmaktadır. Hindistan cevizi yağı, elma sirkesi, sert bir kahve, salatalık… liste uzar gider. Bu gıdaların yağ yakımına etkisi yok demiyoruz. Sadece bunları tüketerek ideal yağ oranınıza ulaşmanın mümkün olmadığını söylüyoruz. Beslenme düzeninizde de bu gıdalara yer vermek, yağ yakımınızı büyük ölçüde destekleyebilir ve aktif hale getirebilir.

DAHA FAZLA SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTE

Beslenme ile bir miktar desteklenebilen yağ yakımının en büyük destekçisi spor yapmaktır. Gün içerisinde orta tempoda yapacağınız 1 saatlik bir yürüyüşte bile vücudunuzda yağ yakımını hızlandırabilirsiniz. Spor yapan bireylerde ağırlık antrenmanı yapmak, spor anında daha fazla enerji ihtiyacı oluşturacak ve yağ yakımını destekleyecektir.

Beslenme bir bütündür. İhtiyacınız olan besin gruplarını, ihtiyacınız kadar tüketmek ve fiziksel aktivite ile desteklemek sizleri en güzel sonuca ulaştıracaktır.