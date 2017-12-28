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Mucizevi küçük tohumlar: Kakule!

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Boyundan büyük etkileri olan, kendine has kokusu ve tadıyla baş döndüren baharat kakulenin faydalarını biliyor musunuz?

28 Aralık 2017 Perşembe 18:19
Mucizevi küçük tohumlar: Kakule!
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Hindistan başta olmak üzere Nepal, Malezya gibi ülkelerde yaygın olarak yetişen bir bitki olan kakule, safran ve vanilyadan sonra Doğu’dan ithal edilen en kıymetli bitki olarak biliniyor. Sağlığa birçok faydası bulunmasının yanı sıra yemeklere, hamur işlerine, çaylara, hatta kahvelere lezzet verici olarak ekleniyor.

Yaygın olarak kullanılan kakule türünün Latince ismi, Elettaria cardamomum’dur. İngilizce’de de ‘Cardomum’ olarak bilinir. Zencefilgiller ailesine ait bir bitki olan kakule, ülkemizde yetişmez ancak yeşil kabuklu Elettaria cardamomum türü düzenli olarak ithal edilmektedir.

Kakulenin faydaları

İçeriğindeki A vitamini, C vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, manganez, magnezyum, fosfor ve çinko sayesinde iyi bir vitamin ve mineral takviyesi olarak kullanılabilir.

Sindirim sistemi sorunlarının giderilmesine yardımcı olur. Mide asitlerini düzenler, sindirimi kolaylaştırır ve mide-bağırsak gazlarının giderilmesinde etkilidir.

Sakinleştirici özelliği vardır. Depresyon, kaygı, panik atak ve benzeri psikolojik durumlarla baş etmeye yardımcı olur. Yatmadan önce içilen kakule çayı, vücudun ve sinir sisteminin gevşemesine yardımcı olup stresi azaltarak daha iyi bir uyku sağlar. Ancak düzenli olarak antidepresan benzeri ilaç kullanan kişilerin kakule kullanmaya başlamadan önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir.

Kardiyovaksüler sağlığı olumlu yönde etkiler. Vücuttaki kan akışını düzenler, tansiyon, kolesterol ve benzeri sorunların giderilmesine yardımcı olur.

Kakule bitkisi, bilinen en iyi afrodizyaklardan biridir. Cinsel isteği artırır, cinsel işlev bozukluklarının gideirlmesinde de etkilidir.

Antienflamatuar ve antimikrobiyal özelliği vardır.

Adet döneminde yaşanan spazm ve krampların giderilmesinde etkilidir.

Mide bulantısını gidermeye yardımcı olur.

Diş ve diş eti sorunlarının giderilmesinde yardımcıdır. Ağzıdaki mikropları azaltarak diş çürümesi, diş eti kanamaları ve ağız kokusu gibi sorunları azaltır. Hindistan’da bu özelliğinden dolayı tohumları çiğnenerek de kullanılmaktadır. Kakule tohumlarını sıcak suda demleyerek hazırlanan gargara ile ağzı çalkalamak da nefesi rahatlatır ve ağız sağlığını korumaya yardımcı olur.

Solunum sistemini rahatlatır.

Boğaz iltihabına bağlı öksürüğün giderilmesine yardımcı olur.

Kakule çayı nasıl hazırlanır?

Bir tatlı kaşığı kadar kakule tohumu, bir su bardağı kaynamış suya eklenir. Ağzı kapatılarak, 10 dakika boyunca demlenmeye bırakılır. Süzüldükten sonra tatlandırmak için içerisine bir çay kaşığı kadar bal ilave edilebilir. Sıcakken tüketilmelidir.
Daha lezzetli ve etkili bir bitki çayı demlemek için, kakuleyi diğer bitki çaylarına da ilave edebilirsiniz.

Kakuleli kahve nasıl yapılır?

Kahvenize aroma katmak için kakule kullanmak isterseniz, Türk kahvesi ya da filtre kahvenin içine her bardak için yarım çay kaşığı bütün ya da öğütülmüş kakule çekirdeğini kahveyle beraber ilave edebilirsiniz.

Kakulenin yan etkileri nelerdir?

Kakule bitkisinin, düzenli ve sık olarak tüketildiğinde safra taşı oluşumuna neden olabildiği bilinmektedir. Bu nedenle özellikle safra kesenizle ilgili sorunlar yaşıyorsanız, fazla miktarlarda kakule kullanmamaya özen göstermelisiniz.
Düzenli olarak kullandığınız antidepresan ve aspirin benzeri bir ilacınız varsa, kür şeklinde kakule kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.
 

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