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Nöbetçi Eczaneler / 12 Ekim 2022

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

12 Ekim 2022 Çarşamba 18:33
47 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 12 Ekim 2022



LEFKOŞA BÖLGESİ:

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ

12.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 61 61

Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy

***

SÖZÜÖZ ECZANESİ

12.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 229 33 00

Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

***

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

12.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 40

Belediye Bulvarı N0:75/C Yenikent Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

12.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

***

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

12.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0548) 870 84 42

Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne

***

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

12.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 25 85

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

MAĞUSA BÖLGESİ:

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

12.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 868 09 01

İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Gazimağusa

***

CEREN ECZANESİ:

12.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 74

Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AYCAN ECZANESİ

12.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 23 16

Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

12.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

12.10.2022 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi EczanelerSağlık
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