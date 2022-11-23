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Nöbetçi eczaneler...

Ülke genelinde nöbetçi eczane listesi...

23 Kasım 2022 Çarşamba 18:46
36 Okunma
Nöbetçi eczaneler...



LEFKOŞA

AŞAN ECZANESİ / Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy / (0392) 225 57 30

MERVE BİLLUR ECZANESİ / Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli / (0392) 223 43 50

OBA 2 ECZANESİ / Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı / (0392) 227 13 11

GİRNE

AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU) / Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3, Ziraat Bankası ve Storemax yanı / (0392) 822 38 85

AYDIN ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak / (0392) 821 33 61

DEFNE ECZANESİ / Atatürk Cad. No:20 / (0392) 815 35 16

MAĞUSA

GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ / İsmet İnönü Bulvarı No: 145, Güder Apt. No: 5, Birleşmiş Milletler karşısı / (0392) 365 68 20

HALİL HAMZALAR ECZANESİ / Halil Hamzalar Yolu No:1, Dükkan 2, Halil Hamza Ayakkabı yanı, Kaliland bölgesi / (0392) 365 55 94

GÜZELYURT

AYCAN ECZANESİ / Ecevit Cad. 4J / (0392) 714 23 16

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ / Atatürk Cad. 26/A / (0392) 728 83 12

İSKELE 

ÖZBİRTAN ECZANESİ / Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 / (0392) 371 22 24

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi EczanelerSağlık
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