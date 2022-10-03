Nöbetçi eczaneler / 3 Ekim 2022

LEFKOŞA
BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ
03.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 11 16
Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
BUSE KARŞILI ECZANESİ
03.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 224 15 45
Demir Sok.Yenikent Gönyeli
NERGİS ECZANESİ
03.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 50 75
Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa
GİRNE
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
03.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
03.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 41 42
Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
SETENAY BENGİSU ECZANESİ
03.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 816 00 82
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
GAZİMAĞUSA
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
03.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 60
Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa
ÖREN ECZANESİ
03.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 03 91
Tunalı Hilmi Sok. 3/A, Maraş bölgesi sağlık ocağı karşısı, Mağusa
GÜZELYURT
SERCAN AVCI ECZANESİ
03.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
03.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE
SELİN ECZANESİ
03.10.2022 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele