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Nöbetçi eczaneler / 3 Ekim 2022

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi

03 Ekim 2022 Pazartesi 18:36
13 Okunma
Nöbetçi eczaneler / 3 Ekim 2022



LEFKOŞA

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ

03.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 11 16

Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

BUSE KARŞILI ECZANESİ

03.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 224 15 45

Demir Sok.Yenikent Gönyeli

NERGİS ECZANESİ

03.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 50 75

Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa

GİRNE

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

03.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

03.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 41 42

Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

03.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 00 82

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

GAZİMAĞUSA

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

03.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 60

Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa

ÖREN ECZANESİ

03.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 03 91

Tunalı Hilmi Sok. 3/A, Maraş bölgesi sağlık ocağı karşısı, Mağusa

GÜZELYURT

SERCAN AVCI ECZANESİ

03.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

03.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE

SELİN ECZANESİ

03.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi EczanelerSağlık
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