Nöbetçi eczaneler...

LEFKOŞA
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ / Atatürk Caddesi, No:19/A Yenişehir, (1001 Çeşit Mağazası yanı) / 0 (392) 228-09-09
GÜLNUR ECZANESİ / N0:48/b Kemal Şemiler Caddesi, Metehan / 0 (392) 223 66 30
ZEHRA ECZANESİ / Şht. Kemal Ünal Caddesi, , No: 11, Metropol Süpermarket Yolu, Mebel Elektronik Yanı, Taşkınköy / (392) 225 59 47
GİRNE
MARYAM ECZANESİ / Ankara Caddesi, No:155 Lotus Park Sitesi A Blok Dük.1 Alsancak / (0533) 842 36 37
ÖMRÜM ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Caddesi, No:256 / (0392) 822 22 87
SETENAY BENGİSU ECZANESİ / Semih Sancar Caddesi, Perçinkardeşler İş Merkezi No:3 Doğanköy / (0392) 816 00 82
MAĞUSA
İÇTEN ECZANESİ / Eşref Bitlis Caddesi, Ismet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi) / 0 (0392) 365 22 00
OSMANKAN ECZANESİ / Hüseyin Durmuş Sokak, 50/ A Dük.no:2 Larnaka Yolu / (0392) 366 92 97
GÜZELYURT
AYCAN ECZANESİ / Ecevit Caddesi No:4-J / (0392) 714 23 16
LEFKE
ULUS ECZANESİ / Ecevit Caddesi, No:11 / (0392) 727 76 49
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ / Makenzi Caddesi, Ezgi Sokak, Dumika Const.ltd. Dük.no:10 Cevizli / (0548) 860 55 54
ÜST MESERYA
ESER AVCI ECZANESİ / Özgürlük Cad. No: 11/B Cihangir / (0533) 855 06 04
ALT MESERYA
VADİLİ ECZANESİ / Vatan Caddesi, No: 95, Vadili / (0392) 3