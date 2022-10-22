Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Sahte ehliyet yolsuzluğu davası sonuçlandı!
Sahte ehliyet yolsuzluğu davası sonuçlandı!
Makatından uyuşturucu çıktı
Makatından uyuşturucu çıktı
Mahkemede kan kokusu!
Mahkemede kan kokusu!
Cengiz Deniz teslim oldu
Cengiz Deniz teslim oldu
banner107

Nöbetçi eczaneler...

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler...

22 Ekim 2022 Cumartesi 17:17
35 Okunma
Nöbetçi eczaneler...



LEFKOŞA

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ / Atatürk Caddesi, No:19/A Yenişehir, (1001  Çeşit Mağazası yanı) / 0 (392) 228-09-09

GÜLNUR ECZANESİ / N0:48/b Kemal Şemiler Caddesi, Metehan / 0 (392) 223 66 30

ZEHRA ECZANESİ / Şht. Kemal Ünal Caddesi, , No: 11, Metropol Süpermarket Yolu, Mebel Elektronik Yanı, Taşkınköy / (392) 225 59 47


GİRNE

MARYAM ECZANESİ / Ankara Caddesi, No:155 Lotus Park Sitesi A Blok Dük.1 Alsancak / (0533) 842 36 37

ÖMRÜM ECZANESİ / Karaoğlanoğlu Caddesi, No:256 / (0392) 822 22 87

SETENAY BENGİSU ECZANESİ / Semih Sancar Caddesi, Perçinkardeşler İş Merkezi No:3 Doğanköy / (0392) 816 00 82


MAĞUSA

İÇTEN ECZANESİ / Eşref Bitlis Caddesi, Ismet Erel Apt. Dukkan No: 1 (Tıp Merkezi Girişi) / 0 (0392) 365 22 00

OSMANKAN ECZANESİ / Hüseyin Durmuş Sokak, 50/ A Dük.no:2 Larnaka Yolu / (0392) 366 92 97


GÜZELYURT

AYCAN ECZANESİ / Ecevit Caddesi No:4-J / (0392) 714 23 16


LEFKE

ULUS ECZANESİ / Ecevit Caddesi, No:11 / (0392) 727 76 49


İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ / Makenzi Caddesi, Ezgi Sokak, Dumika Const.ltd. Dük.no:10 Cevizli / (0548) 860 55 54


ÜST MESERYA

ESER AVCI ECZANESİ / Özgürlük Cad. No: 11/B Cihangir / (0533) 855 06 04


ALT MESERYA

VADİLİ ECZANESİ / Vatan Caddesi, No: 95, Vadili / (0392) 3

Anahtar Kelimeler:
KKTCSağlıkNöbetçi Eczaneler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Farkında değilsiniz ama aylar önce gelen ilk kalp krizi belirtisi
Farkında değilsiniz ama aylar önce gelen ilk kalp krizi belirtisi
STRES VE OMURGA
STRES VE OMURGA
Kistoid Makula Ödemi
Kistoid Makula Ödemi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim