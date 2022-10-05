Ölüm riskini hesaplayan göz testi ortaya çıktı

Tıp dünyası hali hazırda, kalp hastalıkları riskini ortaya çıkarmak için kan testlerinden yararlanırken, İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, göz taramasının riski ortaya çıkarmada daha etkili olabileceğini ortaya koydu.

İngiltere’de yapılan araştırmalarda, göz taramasının 10 içerisinde hastanın kalp hastalıktan ölüm riskini ortaya çıkarabileceği belirlendi. Göz taramasının erken ölüm riskini tahmin edebilme konusunda kan testlerine oranla daha etkili olduğu ortaya çıkarıldı.

GÖZÜN ARKASINDAKİ DAMARLAR BİLGİ VERECEK

İngiliz bilim insanları tarafından geliştirilen bir algoritma sayesinde, kalp sorununun erken uyarı işaretleri tespit edilebilecek. Bu işlem ise sadece basit bir göz testiyle yapılabilecek.

Göz taramasının, kalp sağlığı hakkında önemli bilgileri barındırdığı düşünülen gözün arkasındaki küçük atardamarların ve damarların kalınlığını ölçerek bilgi vereceği aktarıldı. Kan dolaşımı ile ilgili sorunlar, retinadaki kan damarlarının kalınlaşmasına ve sonunda tedavi olmaksızın görme kaybına neden olabileceği için gözün bu kısmı oldukça önemli kabul ediliyor.

YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE BAŞARILI SONUÇLAR

88 bin İngiliz üzerinde yapılan araştırmalarda, göz testi, kalp krizi ve felç vakalarının yüzde 54’ünü tespit etmekte başarılı olurken, kalp hastalıktan ölüm riskini de yüzde 58 oranında bildi.

Doktorlar, testin ‘invaziv olmayan’ bir alternatif sunduğunu ve düzenli göz kontrolleri sırasında kalp sağlığını kontrol etmek için kullanılabileceğini söyledi. Yeni yöntem, optik sinirle birlikte kan damarlarını göstermek için gözün arkasını fotoğraflayan retinal vaskülatür görüntülemeyi kullandı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 20 yaşın üzerindeki herkesin en az beş yılda bir kalp hastalığının bir göstergesi olan yüksek kolesterol için taranması tavsiyesinde bulunmuştu. Uzmanlar, gelecek yıllarda bu yöntemin de kullanabileceği müjdesini verdi.