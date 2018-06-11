Olumsuz insanlarla baş etmenin yolları

Sosyal yaşamda karşınıza negatif insanların çıktığı ve sizin enerjinizi çaldığı bir gerçektir. Onları dinleyip sorunlarını anlamaya çalışabilirsiniz belki ama ne yaparsanız yapın öyle kalmaya devam edeceklerdir. Enerjinizi yüksek tutmak ve bu tür insanların hayatınızı etkilemesini önlemek adına işte size birkaç ipucu…

Gidişata yön verin

Karşınızdaki kişiyle zaman geçirirken konuyu olumsuz bir hâle getirmesine izin vermeyin. Ona çözümlerden bahsedin ve sizi olumsuz sonuçların içine çekmesine engel olun. İpleri elinize alın.

Fikirlerinizi söylemekten çekinmeyin

Sadece dinlemeyi kenara bırakın; o konu hakkında ne düşünüyorsanız söylemekten çekinmeyin. Yorum yapmamanız karşınızdaki kişiyi desteklediğinizi gösterebilir. Buna engel olun.

Kendinize yeni sorunlar edinmeyin

Empati, sosyal yaşamda gereklidir fakat bir insanın sizi tüm sorunlarına ortak edecek olması sizin için bir kâbusa dönüşebilir. Karşınızdaki kişiyi dinleyebilirsiniz, çözüm önerileri sunabilirsiniz fakat o kişinin sorunlarını benimsemeyin.

Çözüm odaklı yaklaşın

Olumsuz kişilere sorular sorarak çıkış yolunu gösterin. “Bu konuya nasıl yaklaşabilirsin?”, “Bu durumdan onlar da rahatsız olmuş mudur?” gibi sorular sorarak empati yapmasına yardımcı olabilirsiniz. Olaylara farklı bakış açısıyla yaklaşmasını sağlamak, o kişi için de iyi olacaktır.

Sizinle aynı fikirde olmamasına sinirlenmeyin. Olumsuz insanlarla tartışmanız enerjinizi düşürmekten başka bir işe yaramayacaktır. Duygularınızı kontrol edin ve o kişiden uzaklaşın.

Kendinize güvenin

Etrafınızdaki olumsuzlukların ruhunuzu ele geçirmesine izin vermeyin. Olumsuzluklar kendinizden şüphe duymanıza neden olabilir. Fakat kimsenin sizin neşenizi kaçırmasına izin vermeyin. Gerçeği yansıtmayan bu olumsuz düşünceleri beslemeyin, kendinizden şüphe duymayın.

Nefes alın

Sinirlerinizin gerilmesine engel olun; duygularınızı ve vücudunuzu kontrol edin. Kendinizi daha fazla zorlamayın. Kendiniz için bir yöntem geliştirin, nefes alıp verin ve sayı sayın.

Daha az zaman geçirin

Bazen ara vermek sizin için en doğru hamledir. Enerjinizi yükseltecek insanlara yönelmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Olumsuz kişilerde uzaklaşın ve o kişilerle daha az zaman geçirin. Olumsuz insanları ve olumsuz düşüncelerini kenara itin ve hayatınızı elinize alın.

Dur demesini bilin

Tüm o olumsuzluklar artık sizi mutsuz ediyorsa ve bu stresle başa çıkamıyorsanız dur demeyi öğrenmelisiniz. Hayatınızda ona yer yok ve siz de bunun farkındasınız. Olumsuz insanlara kendiniz için elveda demeli ve yaşamınıza devam etmelisiniz.

