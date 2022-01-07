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"Omicron tsunami etkisi oluşturuyor"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19’un Omicron varyantının son olmayacağını, virüsün “evrim” geçirmeye devam ettiğini bildirdi.

07 Ocak 2022 Cuma 07:16
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"Omicron tsunami etkisi oluşturuyor"
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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre’deki merkezinde küresel sağlık uzmanlarıyla gerçekleştirdiği yılın ilk basın toplantısında, geçen hafta salgının başından bu yana en yüksek Kovid-19 vakasının kaydedildiğini belirtti.

Omicron varyantının özellikle aşılanmış kişilerde Delta’ya kıyasla daha hafif seyrettiğini, buna rağmen “hafif” olarak sınıflandırılmayacağını dile getiren Ghebreyesus, “Tıpkı önceki varyantlarda olduğu gibi Omicron insanları hastanelik ediyor ve öldürüyor. Omicron tsunami etkisi oluşturuyor, çok hızlı yayılıyor ve dünyadaki sağlık sistemleri üzerinde büyük baskı oluşturuyor” ifadesini kullandı.

Omicron yüzünden hastanelerin aşırı kalabalık olduğuna değinen Ghebreyesus, personel yetersizliği ve yoğunluktan dolayı diğer hastalık ve yaralanmalarda “önlenebilir” ölümler gerçekleştiğine işaret etti.

Ghebreyesus, aşıların dağıtımında ve aşılara erişimde küresel eşitlik çağrısını yineledi, 109 ülkenin DSÖ’nün dünya nüfusunun yüzde 70’inin 2021 yarısına kadar tam olarak aşılama hedefini kaçıracağı kaydetti.0

“AŞILARINIZI YAPTIRIN” ÇAĞRISI

DSÖ’nün Kovid-19’a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove de Omicron’a ilişkin sorular üzerine, mevcut tüm aşıların bu varyanta karşı etkili olduğunun altını çizdi.

Kerkhove, genel olarak aşılar sayesinde Omicron varyantının daha şiddetli geçmediğine vurgu yaptı, bir kez daha herkesi aşılarını yaptırmaya davet etti.

Omicron’un Kovid-19’un son varyantı olmayacağı uyarısı yapan Kerkhove, “Maalesef Omicron son varyant olmayacak, virüs ‘evrim’ geçirmeyi sürdürüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

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