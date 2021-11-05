Oxford Üniversitesi, Covid-19’dan akciğer yetmezliği ve ölüm riskini iki katına çıkaran geni ortaya çıkardı

İngiltere’de yer alan Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları Covid-19’dan akciğer yetmezliği ve ölüm riskini iki katına çıkaran bir geni ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, Güney Asya kökenli insanların yüzde 60'ının ve Avrupa kökenli insanların yüzde 15'inin genin yüksek riskli versiyonunu taşıdığını söyledi.

Bununla birlikte, Nature dergisinde yayımlanan çalışma İngiltere ve Güney Asya’daki bazı toplulukların neden Covid-19’dan yüksek risk altında olduğuna ışık tutuyor.

YAPAY ZEKA VE YENİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ TEKNİKLERİ KULLANILDI

Bilim insanları yapılan çalışma kapsamında, daha önceki genetik çalışmalara dayanarak, artan risklerden sorumlu olan LZTFL1 adlı geni tam olarak belirlemek için yapay zeka ve yeni moleküler teknolojinin bir kombinasyonunu kullandı.

Genin riskli versiyonunun Afrika-Karayip kökenli insanların yaklaşık yüzde 2'sinde ve Doğu Asya kökenli insanların yüzde 1,8'inde mevcut olduğunu tahmin edildi.

CORONA VİRÜS TOPLUMLARI EŞİT ŞEKİLDE ETKİLEMİYOR

Çalışmanın baş yazarı Prof. Dr. James Davies, riskli genin tüm popülasyonları eşit şekilde etkilemediğinin keşfinin çok önemli olduğunu söyledi. Ancak, özellikle yaş dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin her bir kişinin bireysel Covid-19 riskinde etkili olduğunu açıkladı.

Davies. "Bazı toplulukların pandemiden neden özellikle kötü şekilde etkilendiğini açıklamada sosyo-ekonomik faktörlerin de önemli olduğunu görüyoruz. Genetiğimizi değiştiremesek de, sonuçlarımız daha yüksek risk genine sahip kişilerin aşıdan özellikle fayda görebileceğini gösteriyor” diye konuştu.

SAVUNMAYI DEVRE DIŞI BIRAKIYOR

Diğer taraftan bilim insanları, genin riskli versiyonunun insanların akciğerlerini corona virüse karşı daha duyarlı hale getirdiğini söyledi. Buna göre, yüksek riskli gen, akciğerleri kaplayan hücrelerin normalde kendilerini Covid'den korumak için kullandığı önemli bir koruyucu mekanizmayı devre dışı bırakıyor.

Çalışmanın yazarları, akciğerleri kaplayan hücrelerin corona virüs ile etkileşime girdiğinde, savunma stratejiler olarak değişim geçirdiğini ve bu şekilde virüse karşı daha az geçirgen hale geldiğini yazdı. Bu şekilde corona virüsün kendisini hücrelere bağlamasının anahtarı olan ACE-2 adlı r anahtar proteinin hücre yüzeyindeki miktarını azalıyor.

Ancak LZTFL1 geninin riskli versiyonuna sahip kişiler için bu süreç yaşanmıyor ve akciğer hücreleri corona virüsün istilasına karşı savunmasız kalıyor.

AŞI YAPTIRMAK ÇOK ÖNEMLİ

Öte yandan bilim insanları, ilgili genin akciğerleri etkilemesinin önemli bir bulgu olduğunu, ancak bağışıklık sistemi üzerinde bir etkisi olmadığını vurguladı. Bu durum, yüksek risk altındaki kişilerin hala aşıyla korunabileceği anlamına geliyor.

Ayrıca araştırmacılar, yeni keşfin akciğerlere odaklanan yeni özelleştirilmiş ilaçların üretilmesini sağlayacağını söyledi. Çünkü mevcut olan ilaçlar, çoğunlukla bağışıklık sistemine odaklanıyor.