Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!
Dünyanın en hızlı 1 TB taşınabilir SSD'si tanıtıldı
Dünyanın en hızlı SSD'si!
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...

‘Parkinson hasta sayısı 2030’da 30 milyona ulaşacak’

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Raif Çakmur, "Dünyada 10 milyon civarında Parkinson hastası olduğunu düşünüyoruz. Parkinson hasta sayısı 2030'lu yıllarda 30 milyona ulaşacağı söyleniyor" dedi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 09:55
‘Parkinson hasta sayısı 2030’da 30 milyona ulaşacak’
banner44

Parkinson hastalığı ile ilgili doğru olmayan kanılara da değinen Çakmur, "Erken tanı ve doğru tedaviyle uzun ve kaliteli yaşamanın mümkün olduğunu biliyoruz. Nörolojik hastalıklar içinde muhtemelen tedavisi en erken bulunacak hastalık Parkinson" şeklinde konuştu.

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Raif Çakmur, Türkiye’de 150 bin Parkinson hastası olduğunu belirterek, “Yaşla Parkinson sıklığı da artıyor. Bugün dünyada 10 milyon civarında Parkinson hastası olduğunu düşünüyoruz. Parkinson hasta sayısı 2030’lu yıllarda 30 milyona ulaşacağı söyleniyor.” dedi.

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneğince, Abdi İbrahim’in desteği ile “Dünya Parkinson Gününde Harekete Geçmenin Tam Zamanı” sloganıyla İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Düzce, Edirne, İzmir, Kayseri, Malatya, Mersin, Sakarya, Sivas, Samsun ile Erzurum’un aralarında bulunduğu 14 ilde eş zamanlı hasta ve yakınlarının katıldığı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Parkinson Hastalığı Derneğince Teknokent Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya video konferansla katılan Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Raif Çakmur, 11 Nisan’ın Parkinson hastalığını tanımlayan James Parkinson’un doğum günü olduğunu söyledi.

Çakmur, düzenlenen etkinlikler ile 1500-2000 hastaya ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, “Türkiye’de 150 bin civarında Parkinson hastası olduğunu düşünüyoruz ve dünyada bu hastalık oldukça yaygın. Çünkü artan yaşla Parkinson sıklığı da artıyor. Bugün dünyada 10 milyon civarında Parkinson hastası olduğunu düşünüyoruz. Parkinson hasta sayısı 2030’lu yıllarda 30 milyona ulaşacağı söyleniyor.” diye konuştu.

banner41
Türkiye’de toplumun yaşlanması nedeniyle Parkinson hasta sayısının çoğaldığını aktaran Çakmur, rahatsızlığın daha bilinir olmasını ve toplumda da farkındalığı artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Çakmur, çeşitli etkinliklerde Parkinson konusunda toplumu bilinçlendirmek istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Amacımız hasta ve yakınlarına ile topluma ulaşmak. Türkiye’de Parkinson hastalığıyla ilgili doğru olmayan kanılar var, sanki gereksiz korku söz konusu. Oysa bunun doğru olmadığını, Parkinsona yakalanmanın hiçbir şekilde son olmadığını, erken tanı ve doğru tedaviyle uzun ve kaliteli yaşamanın mümkün olduğunu biliyoruz. Nörolojik hastalıklar içinde muhtemelen tedavisi en erken bulunacak hastalık Parkinson. Çünkü nedenini ve ortaya çıkaran mekanizmaları iyi biliyoruz. Bu konuda çok çalışma var. Umuyorum önümüzdeki yıllarda çok önemli tedavi yöntemi gelişmeleri olacak.”

Dernek olarak her yıl söz konusu gün nedeniyle çeşitli sloganlar hazırladıklarını ifade eden Çakmur, bu yılkinin, “Dünya Parkinson Gününde Harekete Geçmenin Tam Zamanı” olduğunu aktardı.

Çakmur, Parkinson hastalığında yaşam kalitesini yükseltmenin sadece ilaç ve cerrahi ile mümkün olmadığına işaret ederek, “Parkinson hastası ve yakınlarının bu işin içinde olması gerekiyor. Hastalığın tedavisi ekip işi, çünkü denge ve beslenme gibi konularda hasta ile yakınlarının bilinçli olması gerekiyorki bu hastalıkta yaşam kalitesini yüksek tutalım.” diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ceylan da Dünya Parkinson Günü’nün amacının Parkinsonun bilinirliğini artırmak olduğuna dikkati çekerek, on binlerce kişinin sağlık kuruluşuna başvurup tedavi almadığını ifade etti.

Etkinlik, Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Gülsen Babacan Yıldız’ın hazırladığı video klibin izlettirilmesi ve katılımcıların sunumlarıyla devam etti.

AA

banner22
Anahtar Kelimeler:
ParkinsonSağlıkHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Lösemide yeni tedaviyle yaşam süresi 3 kat arttı’
‘Lösemide yeni tedaviyle yaşam süresi 3 kat arttı’
Bahar alerjisi hangi aylarda olur? İşte bahar alerjisinden korunma yöntemleri
Bahar alerjisi hangi aylarda olur? İşte bahar alerjisinden korunma yöntemleri
Trans yağlarda büyük tehlike: Ölüm riskini artırıyor
Trans yağlarda büyük tehlike: Ölüm riskini artırıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim