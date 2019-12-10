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Pilli: “Sağlıkta sıkıntılar var ancak iyileştirilebilir"

Pilli, 2020‘de yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temellerinin atılacağını açıkladı.

10 Aralık 2019 Salı 13:10
Pilli: “Sağlıkta sıkıntılar var ancak iyileştirilebilir"

 Sağlık Bakanı Ali Pilli, 2020‘de yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temellerinin atılacağını, Güzelyurt Hastanesi’ni tamamlamak için de çok yakında ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Pilli, bugün, Kıbrıs TV’de yayınlanan Hasan Hastürer’in programına katılarak soruları yanıtladı.

“Güzelyurt Hastanesi’ni tamamlamak, Girne’ye ve Lefkoşa’ya yeni birer hastane, otomasyon sisteminin daha randımanlı çalışması, koruyucu sağlık hizmetinin artması ve sağlık merkezlerini güçlendirmek en önemli hedeflerim arasında” diyen Bakan Pilli, sağlıkla ilgili hedef ve projelerini aktardı.

Pilli, “Sağlıkta sıkıntılar var ancak iyileştirilebilir. Tıp dilinde bir örnek verecek olursam biz hastaya teşhisi koyduk ve tedaviye başladık. Sağlıkta temel sorunların başında alt yapı eksiklikleri var. Hastanelerimizde örneğin kardiyoloji bölümü ve birçok bölümde önemli işler yapılıyor. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet için alt yapı şart gerekenler yapılacaktır” diyerek şunları söyledi:

“Yeni bir hastane hedefim var. 2020‘de yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temelleri atılacak. Aylardır bunun için çalışmalarımız devam ediyor.

Yoğun bakım hastalarını yıllardır sevk ediyoruz. Nüfus ve hastalıklar çoğalıyor. Yoğun bakım konusunda gerekli alt yapı yapıldı hastane içerisinde yoğun bakıma 20 yataklı bir ek yoğun bakım servisi 1 ay içerisinde hayata geçecek. Şu anda 10 tanesi hazır durumda gerekli alt yapı ve tıbbi malzemeler sağlandı yer konusunda ayarlama yapılıyor diğer 10 tanesi için de ihaleye çıkılacak. Acilde sağlığın iyi gitmesi demek acili çözmektir. Bizim sorunlarımızdan biri acil servisleri. Lefkoşa’da özellikle bir yığılma var”.

 “BÜTÇE YETERSİZ ANCAK HİÇBİR ŞEY YAPILAMAYACAK ANLAMI TAŞIMIYOR”

Bir izleyicinin sorusunda yanıt veren Bakan Pilli, devlet bütçesinden sağlığa ayrılan pay konusuna değindi.

Pilli şöonuştu:yle k

“Sağlığa ayrılan %7’lik bütçe yetersiz ancak hiçbir şey yapılamayacak anlamı taşımaz. Güzelyurt Hastanesi yarım kaldı. Çok yakında tamamlanması için ihaleye çıkılacak. Girne de çok kalabalık bir nüfus var oraya yeni bir hastanenin olmasını hedefliyoruz. Alkol ve madde bağımlılığı ülkemizin sorunlarından biri gerekli çalışmayı yaptık. Amatem Merkezi de hayata geçecek. Yakında ihaleye çıkılıyor. Plan projesi hazır.

Mağusa Devlet Hastanesi’nde her şey normale döndü. Ameliyatlar yapılmaktadır. Cengiz Topel Hastanesi’nde branş doktorları hizmetleri devam ediyor. Kadın doğum uzmanı da görevdedir.

PERSONEL EKSİKLİĞİ…

Zaman zaman hastanelerde yaşanan hizmet aksaklıkları var. Bunlar aşılmalı gereken önlemleri almaya çalışıyoruz. Personel eksikliği konusunda incelemelerimizi yapıyoruz. Gereken yapılacaktır.

Yaşlı bakımı evde bakımla ilgili hizmet var ancak Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ile yaptığımız toplantıların sonunda bu konudaki hizmetlerin çoğalması için çalışıyoruz. Belediyeler ile bakanlık arasında istişare önemli örneğin Serdarlı Belediyesi’ne ihtiyaçları olan ambulansı temin ettik. Yatalak ve bakıma muhtaç hastalara bakım son derece önemli. Bu konuda daha iyi hizmet için belediyelerle iş birliğinde çalışmalarımız olacak.

Sağlıkta kalıcı bir yatırım yapma hedefindeyim. Otomasyon sistemi önceliğim. İlaç sarfiyatı var kamyonlarca tarihi geçmiş ilaçlar tespit ettik. Bu ilaçların imha şekli ince bir detay uygun koşullarda imha edilmesini sağlayacağız.

“İLAÇ ECZACILIKTA TARİHİ GEÇMİŞ İLAÇLARLA İLGİLİ  DÜZENLEME YAPILDI”

İlaç Eczacılıkta tarihi geçmiş ilaçlarla ilgili bir düzenleme yapıldı. Gerekli otomasyon sistemini devreye sokacağız. Türkiye’ye yapmış olduğum ziyarette de bu konuyu görüştük ve istişare ettik. Bu sistemle ülke genelinde ilaç stoklarını görebileceğiz.

İlaçlarda belli standardizasyon olması için, reçete yazıldıktan sonra artık hastanın özel eczaneden ilaç almasını sağlayabileceğimiz bir sistem için çalışıyoruz. Eczacılar Birliği ile de bu konuyu konuştuk. İlaç ve Eczacılık Dairesi’ne bağlı Haysiyet Divanı’nın tekrar hayata geçmesini sağlayacağız.

Yeşil reçete ile satılması gereken ilaçlar var. Bunların ciddi bir takibe ihtiyacı var. Otomasyon sistemi devreye girince bu sorun da ortadan kalkacak.

Hedeflerim, Güzelyurt Hastanesi’ni tamamlamak, Girne’ye ve Lefkoşa’ya yeni hastane, otomasyon sisteminin daha randımanlı çalışması, koruyucu sağlık hizmetinin artması ve sağlık merkezlerini güçlendirmek.”

Anahtar Kelimeler:
PilliLEFKOŞAHastaneHaberKıbrıs
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