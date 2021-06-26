Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde baskın yedi
Evinde baskın yedi
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Hırsızlıkla suçlanıyor
Hırsızlıkla suçlanıyor
Eşini ve kızını dövdü
Eşini ve kızını dövdü
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi

Prof. Müftüoğlu: mRNA aşısı olan erkeklerin sperm sayısında artış bile olabileceğini gösteren veriler var

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “mRNA aşısı olan erkeklerin sperm, sayı ve hareketliliğinde artış bile olabileceğini gösteren veriler var” dedi.

26 Haziran 2021 Cumartesi 10:42
279 Okunma
Prof. Müftüoğlu: mRNA aşısı olan erkeklerin sperm sayısında artış bile olabileceğini gösteren veriler var

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, mRNA aşısı BioNTech’in erkeklerde kısırlığa yol açabileceği yönündeki iddialara ilişkin kaleme aldığı bugünkü yazısında, Miami Üniversitesi Üroloji Bölümü’nde yapılan ve Amerikan Tıp Birliği’nin yayın organı JAMA’da yayımlanan yeni bir çalışmaya işaret etti. 

“Yeni bilgiler oldukça rahatlatıcı. Şimdi erkekler için soru şu: Aşılanmayıp hastalığı geçirmek mi, aşı mı daha riskli?” diyen Müftüoğlu devamında şunları kaydetti:

“Aşı üremeyi engellemiyor, destekliyor”

Miami Üniversitesi Üroloji Bölümü’nde yapılan ve Amerikan Tıp Birliği’nin yayın organı JAMA’da yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, mRNA aşısı olan erkeklerin üreme sistemlerinde sperm, sayı, kalite ve performanslarında olumsuz herhangi bir probleme rastlanmadığı anlaşılıyor. Daha da önemlisi mRNA aşısı olan erkeklerin sperm, sayı ve hareketliliğinde artış bile olabileceğini gösteren veriler var. Kısacası yeni bilgiler oldukça rahatlatıcı. Şimdi erkekler için soru şu: Aşılanmayıp hastalığı geçirmek mi, aşı mı daha riskli?

Üroandroloji alanının saygın isimlerinden Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu hocanın anlattığına göre, JAMA dergisinde yayımlanan bir araştırmada, aşı sonrasında sperm sayı ve kalitesinde azalma bir yana, aşı olanlarda sperm hacminde, sayısı ve hareketliliğinde artış bile belirlenmiş. Anlaşılan o ki mRNA aşıları (BioNTech/Moderna) korkulanın tersine erkeklerde ürüme gücünü frenlemiyor tersine destekliyor.

“Aşı değil ama Kovıd-19 kısırlık yapabiliyor”

Uzmanlar testislerde de (erkek yumurtalıkları) virüsün bağlandığı ACE2 reseptörlerinin yoğun olduğunu ve virüsün bu reseptörlere bağlanarak testislerde iltihaplanmaya yol açabildiğini, neticede de testislerin, testosteron üretme kabiliyetlerinde azalma olabileceğinin altını ısrarla çiziyor. Diğer taraftan COVID-19’a yakalanan kişilerde sık görülen ateş yükselmesi sorununun da yumurtalıkları olumsuz etkileyerek testosteron gücünde ve sperm kalitesinde problemlere yol açabileceği belirtiliyor. Konuştuğum üroloji uzmanları, COVID-19 geçiren bazı erkeklerde sperm sayısında yüzde 50 oranında, testosteron seviyesinde ise ciddi ölçülerde düşmeler belirlediklerini söyledi. Kısacası erkeklerin aşıdan değil, hastalıktan korkmalarında fayda var.

Son Güncelleme: 26.06.2021 15:45
Anahtar Kelimeler:
KısırlıkKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid-19 aşısının tüp bebek tedavisine olumsuz etkisi var mı?
Covid-19 aşısının tüp bebek tedavisine olumsuz etkisi var mı?
Yaz aylarında besin zehirlenmeleri artıyor
Yaz aylarında besin zehirlenmeleri artıyor
Araştırma: Delta varyantı çocuklar üzerinde daha etkili olabilir
Araştırma: Delta varyantı çocuklar üzerinde daha etkili olabilir
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim