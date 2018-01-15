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Resim terapisi, çocuk eğitiminde avantaj sağlıyor

Bir çocuğun özgüven eksikliğini, mutluluğunu, öfkesini, içine kapanık olup olmadığını, kendini iyi ifade edip edemediğini çizimlerinde anlamak mümkün. Dünyada resim terapisi, çocuk eğitiminde sıklıkla kullanılan bir yöntem.

15 Ocak 2018 Pazartesi 17:29
Resim terapisi, çocuk eğitiminde avantaj sağlıyor
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Bir çizgi, bir renk, bir şekil... 

Bunlar, bir çocuğun içinde şekillendirdiği hayal ve duygu dünyasını dışarıya vurabilir.

Dünyada uzun süredir kullanilan resim terapisi, Türkiye'de son dönemlerde gelişen bir teknik.

Yüksek lisansını rehberlik ve psikolojik danışmanlık üzerine yapan, resim analizleri alanında çalışmış Eğitmen Elçin Kuzucu da altı çocuğun hikayesinden yola çıkarak, "Parmak İzi, Bir Resim Terapisi Hikayesi" adlı kıtabını çıkardı. 

RESİM TERAPİSİ ÇOCUKLARIN DUYGU DURUMUNU DIŞA VURUYOR

“Resim bizim için yüzlerce kelimenin ifade edemediğini, üç renkle, bir kaç çizgi ile anlayabileceğimiz bir çocuk durumudur” diyen Eğitimci Eçin Kuzucu resim terapisinin çocuk gelişimindeki rolü hakkında şunları söyledi: 

“Karalama resmimiz var. Arkadaşları arasında biraz daha çekingen bir çocuğumuzun örneği. Çizgiler hafif, silik, belli bir bölgede, kendini ifade etmekte tam olarak güvenmeyen, özgüven eksikliğini gösteriyor. Sert ve bastırılarak yapılmış çizilmiş ise bir öfkeyi, bir siniri gösteriyor. O anda bunu çizen bir çocuk arkadaşlarıyla bir tartışma yaşamıştı, bunu da hemen resmine yansıttı. Dikkat eksikliği, içe kapanık çocuk, özel yetenekli çocuk olmak üzere farklı özellikleri olan 6 çocuğu aldık. Oyun içerisinde her hafta süren bir etkinlikle, yaratıcı drama teknikleri ve etkinlikleriyle birleştirerek, onları bir sürecin içine dahil ettik. Bir çocuğun zihinsel engelinin olup olmadığı da resimlerine yansıyabiliyor.” 

Resim terapisi alanında, Türkiye'de yazılmış kitaplar var. 

Eğitimci Elçin Kuzucu da yazdığı kitap ile aynı zamanda ebeveyn ve öğretmenlerde farkındalığı artırmayı hedefliyor.

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