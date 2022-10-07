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Rusların yaşam iksiri

Toplumda birçok kişi daha sağlıklı, kuvvetli olmak ve hastalıklardan korunmak için doğal kür tarifleri araştırıyor. Ruslar günlük yaşamlarında doğal ürünler ile yaptıkları karışımları kullanmayı seviyor. Rus doktorları ve Dr. İbrahim Saraçoğlu bağışıklık sistemini güçlendiren, vücudu yenileyen çeşitli hastalıklardan koruyan doğal kür tarifi verdi.

07 Ekim 2022 Cuma 14:13
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Rusların yaşam iksiri



Bazı gıdalar var ki tek başına bile kullanımı oldukça etkiliyken diğer faydalı gıdalarla karıştığında etkisini ikiye katlıyor. Sarımsak ve limon karışımı bu faydalı gıdalar arasında yer alıyor. Bu mucizevi besinler adeta şifa dağıtıyor. Rusların sık sık tükettiği bu karışım Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından da öneriliyor. Ancak tansiyon düşüklüğü yaşayan kişilerin bu karışımı içmemeleri gerekiyor. İlaç kullananların içmeden önce doktora danışması gerekiyor.

LİMON SARIMSAK KÜRÜ FAYDALARI

  • Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelen limon sarımsak kürü damar tıkanıklıklarını açıyor, damar iltihaplarını iyileştiriyor.
  • Kötü kolestrolü düşürüyor, hipertansiyonu önlüyor.
  • Beyin hücrelerini yeniliyor, felç riskini azaltıyor.
  • Zararlı yağların yakılmasını sağlayarak zayıflamaya yardımcı oluyor.
  • Vücuttaki şeker oranını dengeliyor, pankreası yeniliyor.
  • İdrar söktürüyor, ödem attırıyor.
  • Helycobeacter pylori adlı ülser mikrobunu yok ederek mide ülserinin iyileşmesini sağlıyor.
  • Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, alerjilere çare oluyor.
  • Kireçlenmeyi önlüyor, romatizma ağrılarını dindiriyor.
  • Böbrek ve safra taşlarını eritiyor.
  • Vücudu gençleştiriyor.

LİMON SARIMSAK KÜRÜ

Malzemeler

  • 2 litre hiç su eklenmemiş taze sıkılmış limon suyu
  • 40 diş soyulmuş sarımsak
  • Koyu renkli, ışık almayan büyük bir kavanoz

Nasıl yapılır?

Sıktığınız limonları mümkünse koyu renkli bir kavanoza doldurun ve üstüne hiç ekstra su eklemeyin. Sıktığınız limon suyu 2 litre yani 8 su bardağı kadar olmalı. Ardından 40 diş orta boy sarımsağı soyun ve ezin. Sarımsakları da kavanozun içine ekleyerek ılık ve ışık almayan bir odada bu karışımı 25 gün boyunca muhafaza edin. Ancak kavanozu her gün çalkalamanız gerektiğini de unutmayın. 25 günün sonunda sarımsaklar limon suyunun içinde iyice eridikten sonra bu kürü her sabah kahvaltıdan yarım saat önce yarım çay bardağı olarak içebilirsiniz.

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