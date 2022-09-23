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Sadece 2 malzeme ile istenmeyen tüylere kökten çözüm!

İstenmeyen tüyler oldukça can sıkıcı olabiliyor. Bu tüyleri geçirmek için çeşitli uygulamalar yapılıyor. Ancak yapılan uygulamalar ya bütçeyi zorluyor ya da can acıtıcı durumlar yaşatıyor. Birçok kadın internet üzerinden istenmeyen tüylerden kurtulmanın doğal yollarını arıyor. Rus kadınlar tüylerinden kurtulmak için evde bulunan malzemelerden yararlanıyor. İşte evde istenmeyen tüylerden kurtulmanızı sağlayacak o etkili tarif...

23 Eylül 2022 Cuma 09:41
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Sadece 2 malzeme ile istenmeyen tüylere kökten çözüm!



Dünya üzerinde farklı ülkelerdeki kadınların güzellik bakımları değişiklik gösteriyor. Rus kadınlarının güzelliği herkes tarafından beğeniliyor ve pürüzsüz ciltlerine ne yaptıkları tüm dünya tarafından merak ediliyor. Ruslar cilt bakımlarında doğal ürünleri kullanmayı seviyorlar. Doğal ürünler ile etkili sonuçlar alan kadınlar istenmeyen tüylerini de bu yöntemler ile gideriyorlar. Doğal tüy dökücü olarak bilinen yöntem de her evde bulunan malzemeler bulunuyor.

İSTENMEYEN TÜYLERİ GİDERECEK TARİF

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Malzemeler

  • 2-3 avuç kuru ceviz kabuğu
  • 1 su bardağı su (Miktarları artırıp azaltabilirsiniz)

Yapılışı

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Uygulayacağınız bölgeye göre farklılık gösterecek miktarda kuru ceviz kabuklarını alın ve hem kendinize hem de çevrenize hiçbir zarar gelmeyecek bir yerde, tüm önlemlerinizi aldıktan sonra bu ceviz kabuklarını yakın. Kabuklar tamamen yanıp kül olduğunda, ortaya çıkan bu külleri temiz ayrı bir kaba alın ve üzerine karışım kremsi bir kıvama gelecek kadar su ekleyin. Suyu azar azar ekleyin ki gerekli kıvamı aldığında su eklemeyi durdurun. Karışımı bu şekilde 12 saat bekletin. 12 saatin ardından istenmeyen tüylerden kurtulmanız için gerekli olan karışımınız hazır!

CEVİZ KABUĞU TARİFİNİN UYGULANIŞI

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  • Bu karışımı uygulamak için öncelikle istenmeyen tüylerinizi almamış olmanız gerekiyor. Kurtulmak istediğiniz bu tüylerin üzerine karışımı güzelce yayın. Karışımı sürmek için bir gazlı bezden ya da pamuktan yardım alabilirsiniz.

  • Dökülmesini istediğiniz tüm tüylerin üzerine karışımı güzelce yaydıktan sonra 30 dakika bekletin ve ardından duru suyla karışımı cildinizden tamamen arındırın. Bu uygulamayı günde 3 defa, toplam 3 gün yaptığınızda sonuçlarını göreceksiniz.

  • Ancak elbette ilk 3 günlük sürede tüm tüyleriniz dökülmeyecektir. Bu nedenle dilerseniz 1 ay ara verdikten sonra yeniden 3 gün aynı uygulamayı tekrarlayabilirsiniz.

  • Dikkat etmeniz gereken noktalara gelirsek, yapılışında gördüğünüz gibi ceviz küllerini yakarken çok çok dikkatli olmanız büyük önem taşıyor. Kendinize ve çevrenize zarar vermemek adına ceviz kabuklarını açık bir alanda, kontrollü bir şekilde yakmalı, yakarken içine tutuşmasını kolaylaştırmak için kağıt gibi farklı malzemeleri asla karıştırmamalısınız.

  • Aynı şekilde uygularken cildinizde bir yanma, bir kızarıklık ya da başka bir rahatsızlık hissediyorsanız hemen karışımı cildinizden tamamen temizlemeli, rahatsızlığınız devam ediyorsa hemen ilgili doktora başvurmalısınız.

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