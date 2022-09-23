Sadece 2 malzeme ile istenmeyen tüylere kökten çözüm!

Dünya üzerinde farklı ülkelerdeki kadınların güzellik bakımları değişiklik gösteriyor. Rus kadınlarının güzelliği herkes tarafından beğeniliyor ve pürüzsüz ciltlerine ne yaptıkları tüm dünya tarafından merak ediliyor. Ruslar cilt bakımlarında doğal ürünleri kullanmayı seviyorlar. Doğal ürünler ile etkili sonuçlar alan kadınlar istenmeyen tüylerini de bu yöntemler ile gideriyorlar. Doğal tüy dökücü olarak bilinen yöntem de her evde bulunan malzemeler bulunuyor.

İSTENMEYEN TÜYLERİ GİDERECEK TARİF

Malzemeler

2-3 avuç kuru ceviz kabuğu

1 su bardağı su (Miktarları artırıp azaltabilirsiniz)

Yapılışı

Uygulayacağınız bölgeye göre farklılık gösterecek miktarda kuru ceviz kabuklarını alın ve hem kendinize hem de çevrenize hiçbir zarar gelmeyecek bir yerde, tüm önlemlerinizi aldıktan sonra bu ceviz kabuklarını yakın. Kabuklar tamamen yanıp kül olduğunda, ortaya çıkan bu külleri temiz ayrı bir kaba alın ve üzerine karışım kremsi bir kıvama gelecek kadar su ekleyin. Suyu azar azar ekleyin ki gerekli kıvamı aldığında su eklemeyi durdurun. Karışımı bu şekilde 12 saat bekletin. 12 saatin ardından istenmeyen tüylerden kurtulmanız için gerekli olan karışımınız hazır!

CEVİZ KABUĞU TARİFİNİN UYGULANIŞI