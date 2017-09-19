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Sağlıklı zannediyoruz ama!

Kalsiyum içeriği açısından zengin olan peyniri her zaman tüketmeye çalışıyoruz. Ancak sağlıklı olarak bildiğimiz peynir hakkında uzmanlar çarpıcı bir açıklamada bulundular. İşte peynir hakkında yapılan o çarpıcı açıklama…

19 Eylül 2017 Salı 16:19
Sağlıklı zannediyoruz ama!

Bilim insanları kalsiyum açısından zengin olan gıdaların faydalı olduğunu belirtiyorlardı. Ancak bilim insanları peynir hakkında ilginç bir açıklamaya imza attılar. 

Bilim insanları yoğurdun meme kanseri riskini azaltırken, krem ve çedar peynirlerinin bu kanser türlerini arttırdığını ortaya çıkardılar.

MEME KANSERİNİ TETİKLİYOR

ABD’deki kanser önleme ve kontrol departmanında yapılan çalışmada meme kanseri teşhisi konulan 1.941 kadın ile sağlıklı 1.237 kadından aylık süt ürünleri tüketimlerine ilişkin anket sorularını yanıtlamaları istendi.

Yapılan araştırmalar sonucunda süt ürünü tüketen kadınlarda meme kanserine yakalanma riski yüzde 15 azdı.

Ancak yapılan çalışmaya göre, yoğurdu fazla tüketen kadınlarda meme kanseri riski düşerken çedar peyniri ve krem peyniri tüketen kadınların meme kanseri riskinin yüzde 53 oranında arttığı görülüyor.

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